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    Махачкалинское «Динамо» исключило подписание Промеса

    Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов оценил возможность перехода вингера Квинси Промеса в его команду и в «Спартак».

    «Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Это невозможно. Сам Квинси не захочет в Махачкалу.

    Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси – сильный футболист, однозначно. Надо дождаться того, чтоб у него было разрешение», – сказал Газизов.

    • Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. После нидерландцу могут дать разрешение на выезд из страны.
    • Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
    • В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора с московским клубом.
    • Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
    • Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (13)
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    alefreddy
    1736159861
    откуда такое желание подписать появилось
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    Тинез Розоп
    1736160713
    Немытые хавайте быстрее. На помойку снова про Квинси выкинули…
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    Иван Петров 1986
    1736161915
    К вам то уж точно не захочет.
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