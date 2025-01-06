Махачкалинское «Динамо» исключило подписание Промеса

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов оценил возможность перехода вингера Квинси Промеса в его команду и в «Спартак».
«Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Это невозможно. Сам Квинси не захочет в Махачкалу.
Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси – сильный футболист, однозначно. Надо дождаться того, чтоб у него было разрешение», – сказал Газизов.
- Следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. После нидерландцу могут дать разрешение на выезд из страны.
- Промес выступал за «Спартак» в 2014–2018 и 2021–2024 годах.
- В марте прошлого года Промес не смог уехать из ОАЭ после сбора с московским клубом.
- Суд в Амстердаме заочно осудил его на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также он был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
- Летом у Промеса истек контракт со «Спартаком». Сейчас он играет за клуб «Юнайтед» из Дубая.