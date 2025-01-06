Махачкалинское «Динамо» исключило подписание Промеса

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов оценил возможность перехода вингера Квинси Промеса в его команду и в «Спартак».

«Если Квинси вернется в Россию, то не в наш клуб. Это невозможно. Сам Квинси не захочет в Махачкалу.

Это игрок большого уровня. Пусть «Спартак» сам думает, все взвешивает. Квинси – сильный футболист, однозначно. Надо дождаться того, чтоб у него было разрешение», – сказал Газизов.