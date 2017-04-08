8 многообещающих французов которые будут тащить свою сборную.

«Веселый Снейдер» подобрал 8 молодых французов у которых большое будущее.

Килиан Мбаппе Лоттин

Позиция: Нападающий

Возраст: 18 лет

Трансферная цена: 10,00 миллионов €

18-летний Килиан Мбаппе в этом сезоне добился просто невероятного прогресса и считается одним из самых перспективных нападающих в мире. Летом за него будет очень жаркая борьба на трансферном рынке. По инфрмации СМИ главным претендентов на игрока является «Мадридский Реал». Впрочем, наиболее вероятным вариантом развития событий является продолжение карьеры Мбаппе в «Монако», так как «Монегаски» не собираются продавать его меньше, чем за 150 миллионов евро. Мбаппе обладает высоким исполнительским мастерством. 74% его ударов попадают в створ ворот; в 30,4% случаев мяч оказывается в сетке ворот. Эти цифры – уровень топовых атакующих футболистов. То, что Мбаппе реализует моменты на таком уровне уже в 18 лет, впечатляет особенно.

Поль Лабиль Погба

Позиция: Полузащитник

Возраст: 24 года

Трансферная цена: 80,00 миллионов €

Погба уже состоявшийся футболист и все идет у него хорошо, хоть и пугает его статистика за «МЮ», но при том очень часто становился лучшим игроком матча. Средняя оценка Whoscored – 7,74. Лучше только Эден Азар и Алексис Санчес. Скорее всего Поль уже никуда не перейдет и останется в «МЮ», однажды сам Моуринью говорил что хочет что бы в будущем капитаном «Манкунианцев» был Погба.

Усман Дембеле

Позиция: Нападающий

Возраст: 19 лет

Трансферная цена: 28,00 миллионов €

Французский футболист малийского происхождения, нападающий клуба «Боруссия(Дортмунд)». Карьера этого паренька развивается невероятными темпами. Еще в прошлом сезоне он дебютировал на профессиональном уровне на «Ренн», а уже в этом готовится с «Боруссией» к четвертьфиналу Лиги чемпионов и активно вызывается в сборную Франции. В ноябре 2015 года, когда Дембеле впервые стал известен футбольной общественности, его стоимость составляла всего 250 тысяч евро. За полтора года она выросла более чем в сто раз и останавливаться не собирается, чему способствуют 7 голов и 16 передач форварда в 36 матчах текущего сезона. Можно не сомневаться, что в течение пары лет Дембеле попытаются переманить видные европейские клубы.

Адриан Рабьо

Позиция: Полузащитник, нападающий

Возраст: 22 года

Трансферная цена: 12,00 миллионов €

Мнение, что Рабьо близок к хлипкому типу игроков, – поверхностный миф. Рабьо способен без нарушения и в то же время жестко остановить соперника в центре поля. В критической ситуации Адриан отвечает любому, кто на него набрасываетя. Даже если это свой. И даже если это сам Ибра. Однажды во время американского турне «ПСЖ» в матче с «Челси» пропустил гол. Златан бросился отчитывать Рабьо, на что тот обматерил шведа. Игра француза восхитила главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Летом он планирует забрать Рабьо к себе в команду.

Самюэль Умтити

Позиция: Центральный защитник

Возраст: 23 года

Трансферная цена: 28,00 миллионов €

молодой футболист успешно прошел адаптационный период с «Барсе». За восемь месяцев пребывания в Клубе он стал опорой сине-гранатовой защиты и основой недавних побед. После переезда в Каталонию молодой француз остается непобеждённым на протяжении серии в 19 матчей Ла Лиги.

Антони Жоран Марсьяль

Позиция: Нападающий, полузащитник

Возраст: 21 год

Трансферная цена: 30,00 миллионов €

В летнее трансферное окно 2015 года Марсьялем интересовался ряд английских клубов, включая «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Однако в последний день трансферного окна, 1 сентября 2015 года, Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 36 млн фунтов (мировой рекорд для футболиста, не достигшего 20 лет), но может вырасти в зависимости от выступлений игрока до 58 млн фунтов.

Кингсли Коман

Позиция: Нападающий

Возраст: 20 года

Трансферная цена: 20,00 миллионов €

У игрока очень большой потенциал и он поиграл уже за такие клубы как «ПСЖ» «Ювентус» И «Бавария». По информации Telefoot, о приобретении игрока задумался Арсенал. Лондонцы контактировали с представителями игрока и «Ювентуса». Права на Комана по-прежнему принадлежат «Ювентусу». «Бавария», в которой Коман два года выступает на правах аренды, хочет выкупить игрока, но на это ей необходимо его согласие.

Мусса Дембеле

Позиция: Нападающий

Возраст: 20 года

Трансферная цена: 5,00 миллионов €

Дембеле выбрал очень интересный путь карьеры, он основательно подошел к этому и похоже через 5 лет он будет забивать в каком нибудь гранде. В СМИ очень часто проскакивают сообщения об интересе со стороны «Челси».