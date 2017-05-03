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Веселый Снейдер
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5
Viniak
11
3.79
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Отмена
3 мая 2017
Аарон Леннон был задержан после попытки самоубийства.
Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения.
477
2.7
17 апреля 2017
Почему Маркус Рэшфорд станет топ игроком.
Маркус Рэшфорд только недавно показал себя всему миру, но уже завоевал сердца болельщиков Юнайтед и не только.
103
5
12 апреля 2017
Беспорядки в футболе которые привели к большому количеству смертей.
Беспорядки в футболе–одна из темных сторон футбола.
114
4
9 апреля 2017
Топ 10 самых высокооплачиваемых игроков в мире.
«Веселый Снейдер» подобрал для вас подборку самых высокооплачиваемых игроков в мире.
87
3.5
9 апреля 2017
Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и еще 5 клубов для Ляказетта.
Александр Ляказетт выступает на высоком уровне уже не первый год, но почему то игнорируется грандами из топ-4 лиг.
173
4
8 апреля 2017
Причины плохой игры Аргентины.
Сегодня Веселый Снейдер рассмотрит причины плохой игры сборной Аргентины которая в шаге от пролета мимо ЧМ 2018 и попытается выявить причины неудачи в решающих играх.
122
5
8 апреля 2017
8 многообещающих французов которые будут тащить свою сборную.
«Веселый Снейдер» подобрал 8 молодых французов у которых большое будущее.
100
4.3
7 апреля 2017
8 самых неожиданных матчей в истории футбола.
В данной подборке «Веселый Снейдер» собрал самые неожиданные матчи в истории футбола, а так же курьезные случаи, произошедшие на футбольных матчах и тем самым сделавшие их уникальными.
967
4.3
7 апреля 2017
Как Дрис Мертенс стал игроком которого захотел купить «Манчестер Юнайтед».
В прессе ходят слухи Дрис Мертенс перейдет в стан красных дьяволов в это летнее трансферное окно! «Веселый Снейдер» рассуждает на эту тему.
67
5
6 апреля 2017
Стоит ли Арсеналу менять Венгера.
Wenger out или Wenger on?
55
3.3
2
6 апреля 2017
Кристиан Пулишич оправдает надежды или нет?
Кристиану Пулишичу сейчас 18 лет, но он уже показывает футбол высокого класса.
39
4.3
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