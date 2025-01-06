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    • Бубнов составил символическую сборную РПЛ по блочному принципу

    Бубнов составил символическую сборную РПЛ по блочному принципу

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о лучших игроках первой части сезона РПЛ.

    «Символическую сборную чемпионата можно на разных принципах составлять. Обычно эксперты идут по звeздному пути, отыскивая лучших на каждую позицию. Но если бы меня попросили собрать команду для какого-то турнира, то я предпочeл бы блочный принцип. Поэтому возьму лучшие группу атаки, среднюю линию и линию обороны из отдельных клубов.

    Группа атаки сейчас хороша у «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», московского «Динамо». Но я предпочту спартаковскую. Мой выбор по итогам года: Манфред Угальде, Эсекьель Барко, Тео Бонгонда и Маркиньос. К ним добавлю полузащитников из «Локомотива» – Дмитрия Баринова и Алексея Батракова. Причeм последний мог бы действовать как в опорной зоне с одноклубником, так и под нападающим на пару с Барко.

    В обороне остановлю выбор на игроках ЦСКА: Роберто Мойзес, Данил Круговой, Игорь Дивеев и Виллиан Роша. В ворота поставлю спартаковца Александра Максименко, который постоянно играет в чемпионате, да ещe и капитаном команды стал», – написал Бубнов.

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    Источник: Sportbox.ru

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    Сегодня, 12:22
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    Комментарии (5)
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    Кривая да нелёгкая
    1736157977
    Бред старого сектанта))
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    Гор--google
    1736159818
    Красава
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    ss21
    1736165920
    Ну весьма странно. Блочно вратарь у него должен был получиться либо Латышонок либо Агкацев но ни как не дырка Максименко.
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