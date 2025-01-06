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    Ольмо рассчитывает сыграть в Суперкубке Испании

    Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не думает о переходе в другую команду и надеется, что сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка Испании. Он верит обещанию президента клуба Жоана Лапорты и отдает должное усилиям, которые сине-гранатовые прилагают для того, чтобы его зарегистрировать.

    По данным Marca, испанец не получал официальных предложений от других клубов – были только неофициальные запросы через агентов и посредников. Они не вызвали интереса у игрока.

    Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту для того, чтобы зарегистрировать Ольмо.

    • Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
    • С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проиграла.
    • В этом сезоне 26-летний футболист провел за сине-гранатовых 15 матчей, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
    • 8 января «Барселона» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетиком».

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:09
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    Комментарии (1)
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    САНЁК17
    1736164984
    Совсем ку-ку что ли? Его же не могут зарегистрировать а он туда голову ссует, тащите к судьям бабоси как и раньше делали может прокатит
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