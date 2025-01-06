Ольмо рассчитывает сыграть в Суперкубке Испании

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не думает о переходе в другую команду и надеется, что сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка Испании. Он верит обещанию президента клуба Жоана Лапорты и отдает должное усилиям, которые сине-гранатовые прилагают для того, чтобы его зарегистрировать.

По данным Marca, испанец не получал официальных предложений от других клубов – были только неофициальные запросы через агентов и посредников. Они не вызвали интереса у игрока.

Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту для того, чтобы зарегистрировать Ольмо.