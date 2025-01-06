Ольмо рассчитывает сыграть в Суперкубке Испании

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо не думает о переходе в другую команду и надеется, что сможет принять участие в розыгрыше Суперкубка Испании. Он верит обещанию президента клуба Жоана Лапорты и отдает должное усилиям, которые сине-гранатовые прилагают для того, чтобы его зарегистрировать.
По данным Marca, испанец не получал официальных предложений от других клубов – были только неофициальные запросы через агентов и посредников. Они не вызвали интереса у игрока.
Каталонцы обратятся в Высший совет по спорту для того, чтобы зарегистрировать Ольмо.
- Запрет на регистрацию футболистов наложен на «Барселону» из-за финансовых проблем сине-гранатовых.
- С 1 января Ла Лига исключила Ольмо и нападающего Пау Виктора из заявки по истечении срока предыдущей регистрации. «Барселона» подавала жалобы в суд, но проиграла.
- В этом сезоне 26-летний футболист провел за сине-гранатовых 15 матчей, забил 6 голов, отдал 1 передачу.
- 8 января «Барселона» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетиком».