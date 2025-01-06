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    • Агент Дркушича объяснил досрочное возвращение игрока в «Зенит»

    Агент Дркушича объяснил досрочное возвращение игрока в «Зенит»

    Агент защитника Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о предстоящем возвращении футболиста из «Црвены Звезды» в «Зенит».

    – Правда ли то, что Дркушич вернется в «Зенит»?

    – Да, это так. Ваня вернется в «Зенит» в конце января.

    – Почему было принято такое решение? «Црвена Звезда» решила расстаться с Ваней? Или на возвращении настоял «Зенит»?

    Ваня нужен был «Зениту» на вторую часть сезона. У «Зенита» есть опция возврата Дркушича. «Зенит» договорился с «Црвеной» о возвращении Дркушича.

    – То есть Дркушич будет играть за «Зенит»? Его не отдадут в еще одну аренду?

    – Он будет играть за «Зенит» со второй половины сезона.

    • Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
    • Она будет прервана досрочно – футболист перейдет из сербского клуба в российский после окончания выступления белградцев на общем этапе Лиги чемпионов.
    • В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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