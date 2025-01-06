Агент Дркушича объяснил досрочное возвращение игрока в «Зенит»

Агент защитника Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о предстоящем возвращении футболиста из «Црвены Звезды» в «Зенит».

– Правда ли то, что Дркушич вернется в «Зенит»?

– Да, это так. Ваня вернется в «Зенит» в конце января.

– Почему было принято такое решение? «Црвена Звезда» решила расстаться с Ваней? Или на возвращении настоял «Зенит»?

– Ваня нужен был «Зениту» на вторую часть сезона. У «Зенита» есть опция возврата Дркушича. «Зенит» договорился с «Црвеной» о возвращении Дркушича.

– То есть Дркушич будет играть за «Зенит»? Его не отдадут в еще одну аренду?

– Он будет играть за «Зенит» со второй половины сезона.