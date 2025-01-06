Агент Дркушича объяснил досрочное возвращение игрока в «Зенит»

Агент защитника Вани Дркушича Младен Ратковица рассказал о предстоящем возвращении футболиста из «Црвены Звезды» в «Зенит».
– Правда ли то, что Дркушич вернется в «Зенит»?
– Да, это так. Ваня вернется в «Зенит» в конце января.
– Почему было принято такое решение? «Црвена Звезда» решила расстаться с Ваней? Или на возвращении настоял «Зенит»?
– Ваня нужен был «Зениту» на вторую часть сезона. У «Зенита» есть опция возврата Дркушича. «Зенит» договорился с «Црвеной» о возвращении Дркушича.
– То есть Дркушич будет играть за «Зенит»? Его не отдадут в еще одну аренду?
– Он будет играть за «Зенит» со второй половины сезона.
- Летом Дркушич подписал 5-летний контракт с «Зенитом» и был сразу же отдан в аренду в «Црвену Звезду» на сезон-2024/25.
- Она будет прервана досрочно – футболист перейдет из сербского клуба в российский после окончания выступления белградцев на общем этапе Лиги чемпионов.
- В этом сезоне 25-летний словенец провел 11 матчей за «Црвену Звезду» и забил 1 гол.