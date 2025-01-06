Федотов объяснил, почему не работает после ухода из ЦСКА

Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о вынужденной паузе в карьере.
«В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой.
Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всe это любит тишину.
Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», – заявил Федотов.
- Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
- Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними Фонбет Кубок России.
- Федотов требует от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.