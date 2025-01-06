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    Федотов объяснил, почему не работает после ухода из ЦСКА

    Экс-тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о вынужденной паузе в карьере.

    «В последнее время было не до мыслей о работе. Происшествия в семье, в том числе и трагические. Но сейчас мы работаем, смотрим, занимаемся аналитикой.

    Не вижу смысла рассказывать о конкретных предложениях от команд: всe это любит тишину.

    Очень много было непроверенной информации. Но мне, как и любому тренеру, хочется получить новый вызов и бороться за высокие места», – заявил Федотов.

    • Тренер покинул ЦСКА по окончании сезона-2023/24.
    • Он возглавлял армейцев 2 года и выиграл с ними Фонбет Кубок России.
    • Федотов требует от клуба неустойку за расторжение контракта в размере 200 млн рублей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Таврида
    1736165308
    "Не до работы сейчас мну, мысли тяжкие думаю как с ЦСКА таньгу стрясти, обламывают меня постоянно" – заявил Федотов.
    Ответить
    Кривая да нелёгкая
    1736165744
    Начинай с Оренбурга опять
    Ответить
    Интерес
    1736174110
    Потому что носитель почётного титула "Неуловимый Джо".
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