Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Как европейские клубы и игроки поддерживают секс-меньшинства


    1
    Голосов: 13
    07.09.2017 18:10
    «МЮ» презентовал капитанскую повязку, выкрашенную в цвета радуги. «Бомбардир» вспоминает, кто еще в европейском футболе выражал поддержку ЛГБТ-сообществу.

    Вот как теперь выглядит капитанская повязка «Манчестер Юнайтед».

    Ранее лидер команды Поль Погба уже поддержал ЛГБТ, сделав специальную прическу.

    В августе в шотландском чемпионате болельщики «Селтика» представили баннер с надписью «Клуб открыт для всех». Причем сообщается, что в Шотландии целый ряд клубов, включая «Селтик» и «Рейнджерс», подписал спортивную ЛГБТ-хартию, в которой говорится, что футболисты с нетрадиционной ориентацией не столкнутся с притеснениями.

    Три года назад фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» (злейших врагов) прошлись по Лондону с соответствующими баннерами.

    А прошлой осенью клубы АПЛ присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом первым британским открытым футбольным гей-клубом «Стоунуолл», которая получила название «Радужные шнурки».

    Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

    Радужные шнурки одним из первых зашнуровал на своей обуви полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан: «Каждый выбирает в жизни то, что хочет. Моя сестра играет в футбол и живет с женщиной, и я рад, потому что она счастлива».

    Впрочем, в «Роме» не ему одному понравилась эта идея.

    Первым же из английских клубов на официальном мероприятии ЛГБТ-сообществ был представлен «Ливерпуль», произошло это еще пять лет назад.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Daily Mail
    Рейтинг: 1 Голосов: 13
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 16 сентября 2017, 20:05

      надеюсь у нас такого не будет!!! пидарам не место в футболе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      fanat1244 8 сентября 2017, 19:40

      Про Санкт-Паули из Гамбурга забыли написать. Некоторые фанаты пиратов поддерживают педиков просто открыто, борются за равноправие в обществе и всё такое.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 8 сентября 2017, 17:31

      пидоры одним словом

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 > GrizzlyD 8 сентября 2017, 21:29

      + конечно)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 8 сентября 2017, 16:42

      Ливерпуль,арсенал, тотенхем после этого зашкваренные команды

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      Eighty 8 сентября 2017, 13:54

      Этот мир катится в бездну! Зашквар 80 lvl

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 8 сентября 2017, 10:34

      Прямо как в ролике на ТНТ - "Мир охватила Пидемия!". А вообще друзья, они сами себе могилу копают. Их можно только пожалеть. Не ведают что творят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 8 сентября 2017, 10:04

      МДА)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 8 сентября 2017, 07:45

      голубая Европа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 8 сентября 2017, 03:29

      Что за гавно! МЮ упал на моих глазах. Бл..ть надо уже эту гейропу завоевать или кинуть пару бомб, чтобы это срань не распространялась.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11245

      alp > ILOVETHISGAME.ykt 8 сентября 2017, 16:12

      ненадо. развивая гомосятину Европа сама вымрет. и судя по тому, как много там всяких педиков, вымрет уже очень скоро

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Chizhova 8 сентября 2017, 00:31

      Нет слов,одни эмоции,от Ливерпуля я такого не ожидала,все болельщики очень брутальны

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11