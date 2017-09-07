Как европейские клубы и игроки поддерживают секс-меньшинства

Вот как теперь выглядит капитанская повязка «Манчестер Юнайтед».

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Ранее лидер команды Поль Погба уже поддержал ЛГБТ, сделав специальную прическу.

В августе в шотландском чемпионате болельщики «Селтика» представили баннер с надписью «Клуб открыт для всех». Причем сообщается, что в Шотландии целый ряд клубов, включая «Селтик» и «Рейнджерс», подписал спортивную ЛГБТ-хартию, в которой говорится, что футболисты с нетрадиционной ориентацией не столкнутся с притеснениями.

Три года назад фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» (злейших врагов) прошлись по Лондону с соответствующими баннерами.

А прошлой осенью клубы АПЛ присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом первым британским открытым футбольным гей-клубом «Стоунуолл», которая получила название «Радужные шнурки».

Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

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Радужные шнурки одним из первых зашнуровал на своей обуви полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан: «Каждый выбирает в жизни то, что хочет. Моя сестра играет в футбол и живет с женщиной, и я рад, потому что она счастлива».

Впрочем, в «Роме» не ему одному понравилась эта идея.

Первым же из английских клубов на официальном мероприятии ЛГБТ-сообществ был представлен «Ливерпуль», произошло это еще пять лет назад.