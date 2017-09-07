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  • Как европейские клубы и игроки поддерживают секс-меньшинства

Как европейские клубы и игроки поддерживают секс-меньшинства

Вот как теперь выглядит капитанская повязка «Манчестер Юнайтед».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ранее лидер команды Поль Погба уже поддержал ЛГБТ, сделав специальную прическу.

В августе в шотландском чемпионате болельщики «Селтика» представили баннер с надписью «Клуб открыт для всех». Причем сообщается, что в Шотландии целый ряд клубов, включая «Селтик» и «Рейнджерс», подписал спортивную ЛГБТ-хартию, в которой говорится, что футболисты с нетрадиционной ориентацией не столкнутся с притеснениями.

Три года назад фанаты «Арсенала» и «Тоттенхэма» (злейших врагов) прошлись по Лондону с соответствующими баннерами.

А прошлой осенью клубы АПЛ присоединились к благотворительной акции, инициированной клубом первым британским открытым футбольным гей-клубом «Стоунуолл», которая получила название «Радужные шнурки».

Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки, а встречи начинались с демонстрации флага соответствующей расцветки. Рекламные щиты также были оформлены в цветах радуги.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Радужные шнурки одним из первых зашнуровал на своей обуви полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан: «Каждый выбирает в жизни то, что хочет. Моя сестра играет в футбол и живет с женщиной, и я рад, потому что она счастлива».

Впрочем, в «Роме» не ему одному понравилась эта идея.

Первым же из английских клубов на официальном мероприятии ЛГБТ-сообществ был представлен «Ливерпуль», произошло это еще пять лет назад.

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Ливерпуль Рома Арсенал Тоттенхэм Селтик Погба Поль
Комментарии (34)
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prostoGorbunov
1504797423
миксер мне в глаза
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Dj-Sog
1504797443
Фу...
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OfaZavr
1504797724
Мерзость и пакость.
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insider_retro
1504799854
Когда в старости остывающая особь поймёт, что нет ни детей, ни внуков и некому подать стакан воды, то самое время будет из последних сил затянуть потуже радужный шнурок.... А клубам тем более не зачем встревать в эти богонеугодные дела....
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овертайм
1504801311
Футболисты и судьи в матчах 13-го тура АПЛ носили радужные шнурки..... ну судьи то понятно)))
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Черкизовский Кот
1504801809
Я в принципе терпимо отношусь к этим меньшинствам... Но в моём понимании слово "терпимо" означает, что если не трогают меня, то и мне нет никакого дела. Но зачем, чёрт побери, на футбольном сайте мусолить эту тему, и не раз-два, а регулярно?! Тем самым вы не решаете проблему, а только её создаёте.
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Vantei
1504801879
Пойду поблюю
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D'achkov
1504807715
правильно делают а то гомофобов слишком много развелось
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Andrew01
1504809175
Пусть все кто поддерживает этих пи....ов подставит им своё очко в знак талерантности, тогда и посмотрим действительно сколько их.... я против всего этого пусть живут как хотят, но знать о них я не хочу и не хочу что бы мои дети знали... природой заложено для продолжения рода нужны мужчина и женщина, если они так не хотят (продолжать род естественным путем) значит это бесполезные люди для человечества и смысла в их жизни нет... Это я все глобально говорю, а так пусть тихо друг друга шпилят и не высовываются...))
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Супермачо
1504814486
Зенитовского Педареса со шнурками все узнали? Не зря я его сразу переименовал, напрасно питерцы меня минусовали. Фото показывает, что прав я был на 100 %.
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