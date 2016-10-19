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    • Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)

    Хет-трики Месси и Озила, 6 голов «Арсенала», мяч Карраско «Ростову» и другие события 3-го тура ЛЧ (ВИДЕО)


    4.5
    Голосов: 2
    19.10.2016 21:25
    Сегодня прошли восемь игр Лиги чемпионов: «Ростов» проиграл «Атлетико», свои встречи провели «Бавария», «Арсенал», «ПСЖ» и «Наполи», а в центральном матче дня «Барселона» укатала «Ман Сити». Любуйтесь всеми голами дня, красоты хватало.

    Текстовый онлайн матча «Ростов» – «Атлетико» – 0:1

    Видеообзор матча

    Целый час держались ростовчане, но пропустили от Карраско.

    «Бавария» – ПСВ – 4:1

    Видеообзор матча

    Мюллер забил быстрый гол голландцам.

    А вот и 2:0! Киммих, головой.

    Нарсинг один мяч отыграл под конец тайма.

    Левандовски снова создает задел для «Баварии» – 3:1.

    И все-таки разгром. 4:1, Роббен.

    Текстовый онлайн матча «Барселона» – «Манчестер Сити» – 4:0

    Видеообзор матча

    Жуткая игра в защите у «Сити», и Месси не прощает. 1:0.

    Клаудио Браво удалили во втором тайме. Смех и грех. Ужасная ошибка.

    А Месси снова забил.

    Лео просто уничтожает Гвардиолу. Хет-трик!

    Нейма-а-а-ар! Не забил пенальти, но отличился с игры.

    «Селтик» – «Боруссия М» – 0:2

    Видеообзор матча

    Штиндль открыл счет у немцев.

    0:2 во втором тайме, Хан отличился.

    «Арсенал» – «Лудогорец» – 6:0

    Видеообзор матча

    Блестящий гол Санчеса! Счет открыт.

    А Уолкотт удвоил под конец тайма.

    Громит «Арсенал» болгар, Окслейд-Чемберлен забил.

    Озил, 4:0. Без шансов.

    И дубль Озила, 5:0.

    И хет-трик Озила! Расклеились болгары.

    «ПСЖ» – «Базель» – 3:0

    Видеообзор матча

    «ПСЖ» чудом не пропустил дважды от «Базеля», а под занавес первого тайма забил. Ди Мария отличился.

    Моура удвоил, 2:0.

    И все же «ПСЖ» довел счет до разгромного. Кавани оформил.

    «Наполи» – «Бешикташ» – 2:3

    Видеообзор матча

    Неожиданный гол пропустили итальянцы уже в начале встречи.

    Дрис Мертенс сравнял счет на 30-й минуте.

    Абубакар – 1:2 ближе к концу первого тайма, вот это да! Чудовищный обрез игрока «Наполи».

    Инсинье не забил пенальти. М-да. А разбег-то!

    Габбьядини, 2:2! Инсинье уже бить не стал.

    Ничего себе сюрприз под конец. «Бешикташ» вырывает победу!

    «Динамо Киев» – «Бенфика» – 0:2

    Сальвио реализовал пенальти на первых минутах.

    Митроглу сыграл за защитника, но Черви все-таки забил. 0:2.

    Онлайн матчей Лиги чемпионов. Первый день 3 тура

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: BleacherReport, UEFA
    Рейтинг: 4.5 Голосов: 2
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    Комментарии (9)
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    vasiok74
    1476907278
    оперативна
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    JI e x a
    1476907710
    мда... очень жаль, что Браво так ошибся глупо... если бы не удаление, то МС должны были забивать, а так... тут уже избиение будет
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    TUMS
    1476911750
    Ростов еще не может бороться с грандами.
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    magg27
    1476932879
    Да ростову не повезло нынче ! Барса и Арсенал будут биться !
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    Wind Of Life
    1476933533
    А знаете, в чем самый прикол в ситуации с Клаудио? Если бы он не сыграл руками за пределами штрафной.. то отбивать мяч руками пришлось бы защитнику! )
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    Strig
    1476934100
    Ростов как со Спартаком сыграл - 0:1- хотя две игры - две большие разницы, остаётся обычно итог, всё остальное - пыль...
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    pik54
    1476944456
    ростову тяжеловато тегаться с грандами.
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    Тим2015
    1476947427
    Ман-сити разочаровал
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