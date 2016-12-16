Витсель, Депай, Смолов и еще 7 топ-трансферов, которые состоятся зимой

Кто: Аксель Витсель, «Зенит»

Куда: «Ювентус»

Цена вопроса: €5-6 млн

Чемпионат России обеднеет на еще одного крутого легионера. За четыре года в «Зените» Аксель Витсель не собрал столько же восторгов, как Халк, но и не бесил общественность. Громадные 40 млн евро бельгиец отработал на одно «золото», Кубок, парочку Суперкубков и больше сотни матчей. Витсель сделал главное: не потерял в капитализации и был исключительно корректен по отношению к «Зениту». Питерцы хоть и остались без достойной компенсации, но точно не обижаются.

Витсель переходит в «Ювентус» в лучшем возрасте и в удачное время. Конкуренция не такая серьезная, а трансферная сумма не будет давить.

Кто: Кевин Трапп, «ПСЖ»

Куда: «Лейпциг», «Вольфсбург», «Ливерпуль»

Цена вопроса: аренда с правом выкупа / €10 млн

Топовый уровень Кевин Трапп не потянул. В прошлом сезоне он хоть и убрал из основы «ПСЖ» Сальваторе Сиригу, но слишком часто ошибался. Скидка на адаптацию действовала сезон. Теперь ворота парижан защищает воспитанник Альфонсо Ареола.

С десяток клубов Бундеслиги готовы принять Траппа обратно. Самый настойчивый – «Лейпциг», у которого есть деньги и амбиции, зато нет толкового вратаря. Кольторти, Мюллер и Гулачи – парни, которых хватает на вторую Бундеслигу, но не на борьбу за чемпионство. За ситуацией следит и «Ливерпуль», впрочем, Юргену Клоппу сначала надо разобраться с Миньоле и Кариусом.

Кто: Мемфис Депай, «МЮ»

Куда: «Эвертон», «Рома», «Спартак», «Ювентус»

Цена вопроса: аренда с правом выкупа

Помимо призрака Фергюсона, в «Манчестер Юнайтед», кажется, начинает формироваться «проклятие семерки». После Криштиану Роналду никому этот номер не приносил счастья. Майкл Оуэн так и не выбежал из роли запасного. Антонио Валенсия попросил вернуть ему №25, а Мемфиса Депая «семерка» выдавила из клуба. Мемфис безусловно талантлив, но ломается от любого намека на недоверие. Даже у Ван Гала не хватило терпения, а у Моуринью и так есть футболист, который слишком много себе позволяет.

Переплатив за Депая 34 млн евро, «МЮ» оказался перед дилеммой. Хочется деньги отбить, но сейчас никто не будет платить за Мемфиса больше 20 миллионов. Однако если он провалится и в аренде, придется отдать его за копейки.

Игрок склоняется к варианту с Куманом из-за его настойчивости. Плюс Депаю очень хочется все-таки завоевать Англию, чтобы подтвердить статус ведущего таланта Голландии. Хотя в чемпионате Италии ему будет проще, учитывая скорость, дриблинг и отсутствие негативного бекграунда. Если Квинси Промес убедит его переехать в РФПЛ, мы получим одного из самых ярких игроков лиги.

Кто: Федор Смолов, «Краснодар»

Куда: «Боруссия Д», «Сток Сити», «Севилья»

Цена вопроса: €10 млн

Федор Смолов – уникальный для русского футбола персонаж. В 27 лет он успел, кажется, все. Его хвалили за самообразование и в него верили, когда он уезжал в «Фейеноорд». Его ругали за шоу-бизнес с Викой Лопыревой (ну а кто бы устоял перед ней). Совсем недавно троллили за «результативность». Справившись с самим собой, Федор вырос в главную надежду сборной. И может стать первым в России игроком, который уехал в топ-чемпионат в ранге лучшего игрока страны. То что титул 2016 года достанется ему, почти никто не сомневается. Виктор Файзулин, кажется, сошел с дистанции.

Смолова рассматривают средние клубы, причем нигде ему не обещают место в составе. В Европе о нем никто не знает, а фамилию сначала будут писать так: «Smalloff». Федор реально оценивает ситуацию и понимает, что придется скрежетать зубами. И все равно хочет уехать.

Кто: Асмир Бегович, «Челси»

Куда: «Вест Хэм», «Кристал Пэлас», «Эвертон»

Цена вопроса: €10 млн

Тибо Куртуа – один из лучших вратарей мира. Такую мысль, видимо, пытался доказать себе Асмир Бегович, переходя в «Челси». 17 матчей за полтора года – отпуск некогда одного из лучших голкиперов Премьер-лиги затянулся. Особенных отношений с Антонио Конте у него не сложилось, а найти достойного «№2» получится быстро. В том числе, среди экзотики, вроде египтянина Ахмеда Эль-Шенави.

Для «Вест Хэма» Бегович – решение вратарской проблемы. Рэндольф слабоват, Адриан не хочет подписывать новый контракт. Хотя выбор у Асмира велик.

Кто: Махмуд Дауд, «Боруссия М»

Куда: «Ливерпуль», «Боруссия Д»

Цена вопроса: €30 млн

Открытие прошлого сезона в Бундеслиге, Махмуд Дауд еще летом мог переехать в Англию к Клоппу. «Ливерпуль» сохраняет интерес, но уменьшает предложение – с 30 до 28 миллионов. Менхенгладбах в ужасе. Контракт Дауда рассчитан до 2018 года, но ближайшим летом сумма выкупа сократится до 10 млн евро. Тезки из Дортмунда предлагают 15 миллионов и Нури Шахина, чтобы уход Дауда не был шоком.

И этому парню всего 20 лет.

Кто: Стивен Н'Зонзи, «Севилья»

Куда: «Ювентус», «Челси», «Барселона», «Вольфсбург»

Цена вопроса: €30 млн

Стивен Н'Зонзи – незаметный герой. Когда-то давно он тонул с «Блэкберном», где зажигал в атаке. Брутальный «Сток Сити» переделал его в опорника, и Н'Зонзи оказался одним из самых прогрессирующих игроков мира. Ему 28 лет, но про него очень мало говорят, даже делая скидку на позицию. «Мы хотели пригласить Н'Зонзи в сборную, но это невозможно, – сетовал Сэм Эллардайс, еще тренер англичан. – Стивен очень хороший игрок. Его никогда не оценивали по достоинству». Путь в команду Англии Н'Зонзи закрыл один из матчей молодежной сборной Франции. В первую команду он из городишки Коломб еще не вызывался.

Для этого, видимо, нужно, чтобы за Н'Зонзи выкатил 30 млн евро один из лучших клубов мира. «Барселона» так вообще рассматривает его как потенциальную замену Серхио Бускетсу.

Кто: Вирджил ван Дейк, «Саутгемптон»

Куда: «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси»

Цена вопроса: €25-28 млн

«Он станет одним из пяти-шести лучших защитников мира. У него есть способности для этого. Важно, чтобы он продолжал поступательно развиваться, и «Саутгемптон» — хороший клуб для этого», – намекнул тренер Клод Пюэль. Его неловкую попытку сохранить игрока можно понять. Вирджил ван Дейк уже в десятке лучших защитников английского чемпионата. Для «святых» привычно терять лучших игроков, но раньше это случалось хотя бы в конце сезона.

Однако Ван Дейк может решить многие проблемы больших клубов Англии, а те прекрасно знают, как соблазнить «Саутгемптон».

Кто: Мусса Дембеле, «Селтик»

Куда: «Манчестер Юнайтед», «Бавария»

Цена вопроса: €15-17 млн (аренда в «Селтике» до конца сезона)

Поговаривают, Жозе Моуринью увидел в нем черты Дидье Дрогба. Остальной мир увидел его дубль в ворота «Манчестер Сити» и хет-трик в дерби «Старой фирмы». Дембеле никуда не торопится, и хочет доиграть сезон в Шотландии, чтобы выиграть титул. Сидеть на скамейке, пока на карточку валится большая зарплата ему пока менее интересно, чем шустрить на поле.

Кто: Александр Лаказетт, «Лион»

Куда: «Арсенал», «Тоттенхэм», «Атлетико»

Цена вопроса: €35-40 млн

Парень, который задержался в Лиге 1 вообще и «Лионе», в частности. Александру Лаказетту мешают травмы, но когда он в форме, это раздражитель для любой защиты. Показатель этого чемпионата: 12 игр, 11 голов.

«Мы отказались от предложения «Вест Хэма», который давал за Лаказетта 50 млн евро. Они предлагали даже чуть больше за него, но я уже для себя решил, что не отдам его и за 60-70 миллионов. Это означает, что мы сильны и можем позволить себе многое. Хотелось бы верить, что в будущем мы часто будем отказываться от таких предложений», – гордился летом президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс. Позволять себе многое можно, если для этого есть основания. Нынешний «Лион» отстает от «Ниццы» на 12 очков. А уж Лаказетту наверняка будет интереснее играть за середняка Англии, а не Франции.