С кем наши клубы сыграют в Лиге Европы. Главное

Изучаем соперников «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Локомотива» по еврокубку.

Соперник «Спартака» – «Атлетик» (Испания)

Рейтинг УЕФА: 33-е место

Как выступили в группе:

Баскам для выхода в групповой этап Лиги Европы понадобилось обыграть бухарестское «Динамо» (1:1, 3:0) и «Панатинаикос» (3:2, 1:0), но старт в группе вышел неудачным – за первых три матча против «Герты», «Зари» и «Эстерсунда» «Атлетик» набрал всего два очка, причем украинцам уступил дома. Вернуться в борьбу за выход из группы удалось при помощи побед над шведами и немцами, выиграли баски и решающий матч в гостях у «Зари» со счетом 2:0, что позволило догнать «Эстерсунд» по очкам и обойти его по результатам личных встреч.

Как выступают в чемпионате:

Сезон у команды явно не самый успешный. «Атлетик» завис во второй половине турнирной таблицы (13-е место) и вчера победил в игре Примеры впервые за два месяца. В длительную семиматчевую серию без побед, правда, вошла и ничья с «Реалом» на своем поле. «Севилью» – бывшего соперника «Спартака» по ЛЧ – баски обыграли дома 1:0 как раз за несколько дней до разгрома андалусийцев со счетом 1:5 на «Открытие-Арене». Из Кубка Испании «Атлетик» вылетел, проиграв клубу «Форментера» с острова населением менее 10 тысяч человек.

Хороший ли это вариант:

Имена Муньяина, Сусаеты, Итурраспе, Сан Хосе и Де Маркоса знакомы были еще пять лет назад, когда «Атлетик» во главе с Марсело Бьелсой добрался до финала Лиги Европы, устранив с дороги «Локомотив» и «МЮ». Адуриса и Рауля Гарсию тоже все отлично знают. А вот имя Хосе Анхеля Сиганды было известно в 90-х – он выступал за «Атлетик». Сейчас этот человек возглавляет баскский клуб, на посту тренера он сменил ушедшего в «Барселону» Эрнесто Вальверде, и это, по большому счету, первая серьезная команда для Сиганды в его тренерской карьере.

Битва двух тренеров-новичков, сражение с командой, обладающей хорошим еврокубковым опытом, да еще и на свежереконструированном «Сан Мамесе» – в целом очень интересный вариант для «Спартака». Кажется, что проходить действующий чемпион России этот клуб должен. С другой стороны, 12 лет назад «Спартаку» на этой же стадии Кубка УЕФА досталась болтавшаяся рядом с зоной вылета «Сельта», но пройти ее красно-белые не смогли. Весь вопрос в том, как будет готов «Спартак» к середине февраля и удастся ли привезти в Бильбао хорошее преимущество после домашней игры.

Реакция:

Карлос Гурпеги (представитель «Атлетика»): «Всегда здорово участвовать в этой стадии сезона, пусть даже нам попался сильный соперник, пришедший из Лиги чемпионов. В Москве будет холодно, и «Спартак» обыграл там «Севилью» – 5:1. Зимой москвичи уйдут на паузу в чемпионате, и нам надо воспользоваться этим преимуществом».

Когда они сыграют:

15 февраля: «Спартак» – «Атлетик»

22 февраля: «Атлетик» – «Спартак»

Соперник ЦСКА – «Црвена Звезда» (Сербия)

Рейтинг УЕФА: 124-е место

Как выступили в группе:

Вице-чемпион Сербии весьма уверенно прошел все четыре стадии Лиги Европы до группового этапа, начав свои еврокубковые приключения аж с 29 июня: позади остались мальтийская «Флориана» (3:0, 3:3), казахстанский «Иртыш» (1:1, 2:0), чешская «Спарта» (2:0, 1:0) и наш «Краснодар» (2:3, 2:1).

В группе сербы отыграли довольно скромно в плане забитых и пропущенных мячей, все шесть матчей – низовые. Начали с ничьей с БАТЭ (1:1), затем выиграли в гостях у «Кельна» (1:0), взяли очко у «Арсенала» на «Эмирэйтс» (0:1, 0:0). А потом по проторенной дорожке – ничья с белорусами (0:0) и победа над немцами (1:0). С «Арсеналом» за первое место изначально тягаться было не под силу, но зато удалось выйти в плей-офф с забавной разницей 3:2.

Как выступают в чемпионате:

Там все отлично – выиграно 18 матчей из 21, отрыв от «Партизана» составляет девять очков, больше всех забили, меньше всех пропустили, словом, чемпионство близко, тем более, если послезавтра обыграют «Партизан» (не только в России супердерби играют в декабре).

Хороший ли это вариант:

Замечательный. Но так же наверняка думали и в «Краснодаре», а в итоге шикарный стадион Сергея Галицкого остался на целый год без крутых матчей еврокубков. Сезон у «Црвены Звезды» возобновляется тогда же, когда и наш – матчем в Лиге Европы, но за февраль сербы трижды успеют сыграть в чемпионате как раз после первой игры против ЦСКА. Команда для армейцев проходимая, но лишь при должном настрое и серьезной борьбе.

Больше половины голов в сезоне за команду забили Александар Пешич (15) и Ричмонд Боачи (13). Пешич уже забивал много в Сербии, но вояж в Европу не удался – в «Тулузе» и «Аталанте» он был не слишком успешен, вот и вернулся прославлять «Црвену Звезду» (при этом в 11 матчах ЛЕ он забил лишь однажды – «Краснодару»). Ганец Боачи уже второй сезон подряд зажигает в белградской команде, причем настолько, что находится в сфере интересов как раз ЦСКА. Хватает тут и футболистов, поигравших в РФПЛ: например, Дональд, Канга, Ле Таллек, Йовичич, Родич и Анджелкович.

Реакция:

Виктор Гончаренко (главный тренер ЦСКА): «Если начать закидывать «Црвену Звезду» шапками, это закончится плачевно. «Краснодар» имел преимущество с ними в домашней встрече, но затем его немного растерял, за что поплатился на выезде. Стадион «Црвены Звезды» с поддержкой их болельщиков тоже хорошо известен. В какой-то мере плюс, что первый матч будет выездной, а второй мы проведем дома».

Когда они сыграют:

13 февраля: «Црвена Звезда» – ЦСКА

21 февраля: ЦСКА – «Црвена Звезда»

Соперник «Зенита» – «Селтик» (Шотландия)

Рейтинг УЕФА: 48-е место

Как выступили в группе:

Шотландцы вылетели в Лигу Европы из группы Лиги чемпионов, пробиться из которой в 1/8 финала было попросту нереально. Легко убрав с дороги «Линфилд» (2:0, 4:0), помучившись с «Русенборгом» Бендтнера (0:0, 1:0) и повеселившись с «Астаной» (5:0, 3:4), «Селтик» попал в компанию к «ПСЖ», «Баварии» и «Андерлехту». С немцами дома еще поупирались (1:2, 0:3), от французов отхватили аж 12 голов (0:5, 1:7 – так жестоко Унаи Эмери отомстил «Селтику» за поражение пятилетней давности, во многом поломавшее ему карьеру в «Спартаке»). С бельгийцами «Селтик» легко разобрался в гостях (3:0), а дома позволил себе минимально проиграть 0:1 и спокойно финишировал третьим.

Как выступают в чемпионате:

Даже с возвращением «Рейнджерс» конкурентов у «Селтика» особо не прибавилось. Сейчас – пятиочковый отрыв от своих злейших врагов плюс игра в запасе. Естественно, ноль поражений. «Рейнджерс» уже был бит со счетом 2:0. Есть у «Селтика» уже и трофей в сезоне – это завоеванный пару недель назад Кубок шотландской лиги, но там особо и напрягаться не пришлось.

Хороший ли это вариант:

«Селтик» – это Мусса Дембеле, 21-летний французский форвард, которым всерьез интересуются европейские топ-клубы. Это Микаэль Лустиг, который ругается то с Роналду, то с Неймаром. Это классические шотландские неутомимые ребята – Гриффитс, Макгрегор и Форрест, которые наряду с экс-игроком «Ман Сити» Скоттом Синклером назабивали больше остальных в сезоне. Это и австралиец Том Рогич, который приезжал к нам на Кубок конфедераций, и экс-футболист «Краснодара» Эбуэ Куасси. Это бессменный капитан Скотт Браун, наигравший более 400 матчей за «Селтик». Это, конечно же, главный тренер Брендан Роджерс.

Жребий классный и интересный. В гостях с «Селтиком» всегда непросто, но все три домашних матча ЛЧ шотландцы проиграли, а «Русенборгу» даже не забили. Эта команда «Зениту» вполне по силам. Впрочем, сезон у шотландцев будет в самом разгаре, а это, как всегда, минус для наших клубов.

Реакция:

Оливье Нтчам (полузащитник «Селтика»): «Селтик» против «Зенита»... В России никогда не бывает легко играть».

Когда они сыграют:

15 февраля: «Селтик» – «Зенит»

22 февраля: «Зенит» – «Селтик»

Соперник «Локомотива» – «Ницца» (Франция)

Рейтинг УЕФА: 113-е место

Как выступили в группе:

«Ницца» мечтала о Лиге чемпионов и даже прошла в ней «Аякс», но вылетела от «Наполи» и в группу не попала. В Лиге Европы французы отлично стартовали с 5:1 над «Зульте-Варегемом» и 3:0 над «Витессом», однако дважды проиграли «Лацио» (1:3, 0:1). Впрочем, решающей стала победа над бельгийцами в пятом туре (3:1), так что голландцам можно было проиграть (0:1) – до первого места «Ницца» все равно бы не добралась.

Как выступают в чемпионате:

Разбив «Монако» 4:0 с дублем Балотелли в начале сентября, «Ницца» реабилитировалась за неудачный старт (три поражения в четырех матчах), но в октябре вновь угодила в кризис, проиграв все четыре встречи в Лиге 1. В конце ноября команда и вовсе получила пять безответных мячей от «Лиона», но после этого провала трижды победила, подтянувшись на восьмое место. До зоны еврокубков – аж 12 очков, до опасной зоны – всего пять. Команду все так же лихорадит, стабильности в этом сезоне нет.

Хороший ли это вариант:

С французскими клубами нам всегда непросто, это факт. Впрочем, сейчас кажется, что лидер чемпионата России должен справляться с восьмой командой Франции, имеющей, к тому же, отрицательную разницу мячей. Но если Люсьену Фавру удастся стабилизировать игру команды к февралю – будет ощутимо сложнее остановить «Ниццу». В прошлом сезоне с февраля по май команда не проигрывала никому вообще, но тогда и не было еврокубков.

Все внимание к Балотелли, но еще за «Ниццу» играет Уэсли Снейдер. Впрочем, «играет» – слишком громкое определение: всего пять матчей в чемпионате и одно результативное действие – голевой пас в проигранной встрече «Лацио» в ЛЕ. Еще одно знакомое лицо – 33-летний бразилец Данте, он играет почаще знаменитого голландца. И все-таки кажется, что главная звезда в этой команде – именно Фавр. От него и зависит, в какой форме «Ницца» подойдет к играм против «Локо».

Реакция:

Илья Геркус (президент «Локомотива»): «На мой взгляд, это очень неплохой жребий для нас. Ждем встречи. Замечательный город, теплый климат, интересный стадион, именитый соперник. У нас есть ребята, которые там играли – ветеран клуба Пейчинович. Думаю, интересное противостояние. Нужно максимально серьезно настроиться и подготовиться к этому матчу. Плюс имена – не забываем, что в «Ницце» очень много именитых игроков».

Когда они сыграют:

15 февраля: «Ницца» – «Локомотив»

22 февраля: «Локомотив» – «Ницца»