Роналду, Месси... или Левандовски? Кто из звезд чаще выигрывал «Золотую бутсу»?

Лео, Криш и все-все-все.

«Золотая бутса» – одна из самых престижных индивидуальных наград мирового футбола. И уж точно самая объективная. Любители футбола часто спорят, заслуживает ли тот или иной игрок «Золотой мяч». Существует мнение, что этот трофей зачастую достается не лучшему, а самому популярному футболисту на планете. А с «Золотой бутсой» все гораздо проще: ценная статуэтка ежегодно достается лучшему голеадору национальных чемпионатов, входящих в УЕФА. И тут уже ничего не возразишь – критерии для определения победителя понятны и неоспоримы.

Впервые эту премию вручили в 1968 году. Тогда лучшим стал нападающий «Бенфики» Эйсебио. В те времена за каждый гол участники рейтинга получали по одному баллу. Португалец забил в своем чемпионате 42 мяча и опередил по этому показателю всех других бомбардиров.

Начиная с сезона 1996/97 система распределения очков изменилась. Сумму голов того или иного игрока умножали на коэффициент чемпионата, в котором он выступает. Новый учредитель премии – организация European Sports Media – рассудила, что забить 30 голов в чемпионате Англии и, к примеру, Швеции – не одно и то же. В АПЛ гораздо выше уровень сопротивления, а значит, и голы ценнее. За каждый мяч, забитый в одной из пяти лучших лиг Европы, футболистам стали начислять по два балла, все остальные получали полтора или один балл.

Первым игроком, получившим «Золотую бутсу» после введения новой системы стал бразилец Роналдо, выступавший тогда за «Барселону». Он провел за каталонцев лишь один сезон. Но свое имя в историю клуба вписал, забив в том чемпионате 34 мяча – больше всех в Европе.

Чаще всего приз забирали игроки, выступавшие в одном из пяти сильнейших чемпионатов. Но были и исключения. В 2001-м году, например, трофей достался Хенрику Ларссону из «Селтика». Всего его голы умножались на полтора, а не на два, как у большинства конкурентов. Но швед забил так много, что обогнал абсолютно всех. Он 35 раз поражал ворота соперников в шотландской лиге.

Кто же из игроков чаще всего получал престижную награду? Сразу десять футболистов выигрывали «Золотую бутсу» по два раза. Всех их мы поставим на третье место в нашем рейтинге. Вот имена этих блестящих бомбардиров: Диего Форлан, Тьерри Анри, Марио Жардел, Али Маккойст, Фернанду Гомеш, Дуду Джорджеску, Герд Мюллер, Эйсебио, Луис Суарес и Роберт Левандовски.

Ну а дальше мы вновь расскажем о легендарном соперничестве между Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Когда-то они разыгрывали между собой «Золотые мячи» и на протяжении многих лет боролись за звание лучшего снайпера испанской Ла Лиги. Это было ярко и увлекательно. В карьере Роналду был великий сезон 2010/2011, когда португалец забил в чемпионате 40 голов, набрал 80 очков в рейтинге и получил заслуженную «Золотую бутсу». Месси превзошел этот результат уже в следующем сезоне. Его космические 50 голов и 100 баллов в общем зачете премии кажутся почти недостижимой планкой.

Отмечу, что свою первую «Золотую бутсу» Роналду получил еще до перехода в «Реал». Он добился этого, выступая за «Манчестер Юнайтед». Всего у португальца 4 награды главному бомбардиру Европы.

Месси все свои трофеи взял с «Барселоной». Аргентинец чаще добивался успеха – он выигрывал «Золотую бутсу» шесть раз. И это абсолютный рекорд мирового футбола.

Кто из представителей нового футбольного поколения способен догнать Месси и Роналду в этом рейтинге? Возможно, это удастся Эрлингу Холанду. По итогам прошлого сезона он взял свою первую «Золотую бутсу». Забил в чемпионате Англии 36 голов. Правда, в этом сезоне повторить свой успех норвежцу будет чрезвычайно сложно. Пока он забил в АПЛ 16 голов. У лидера рейтинга – Гарри Кейна из «Баварии» – 24 мяча, и именно он выглядит главным претендентом на получение награды.

Как вы считаете, сумеет ли Холанд догнать Месси и Роналду по количеству выигранных «Золотых бутс»? Ждем ваших комментариев! До встречи!