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    Элли МакКойст

    Тренер
    Имя Элли
    Фамилия МакКойст
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 24 сентября 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рейнджерс 1 0 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    06.08.2013 Рейнджерс 1 : 1 Ньюкасл
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