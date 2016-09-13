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    «Барселона» отгрузила 7 мячей «Селтику», «ПСЖ» и «Арсенал» забили друг другу. Все голы первого тура ЛЧ


    4.3
    Голосов: 3
    13.09.2016 23:30
    Веселье в Каталонии, огненный матч в Париже, три мяча в Киеве, драма в Лиссабоне и победа «Атлетико». «Бомбардир» показывает остальные голы дня в Лиге чемпионов.

    Группа А: «ПСЖ» – «Арсенал» – 1:1 | Видеогалерея

    Кавани забил уже на первой минуте.

    Парижане разбазарили кучу моментов и получили гол ближе к концу матча от Санчеса.

    Группа А: «Базель» – «Лудогорец» – 1:1

    Кафу забил за гостей на последней минуте первого тайма.

    Штеффен сравнял счет под конец игры.

    Группа В: «Динамо Киев» – «Наполи» – 1:2 | Видеогалерея

    Гармаш забил на 26-й минуте в ворота «Наполи».

    Милик сравнял счет, не разобрались Вида и Шовковский.

    Дубль Милика под занавес первого тайма, и итальянцы повели в счете.

    Группа В: «Бенфика» – «Бешикташ» – 1:1 | Видеогалерея

    Черви отличился на 12-й минуте.

    «Бенфика» упустили победу после гола со штрафного Талиски, который как раз арендован турками у «Бенфики».

    Группа С: «Барселона» – «Селтик» – 7:0 | Видеогалерея

    Месси открыл счет в самом начале матча.

    «Селтик» не забил пенальти, и «Барса» тут же наказала. 2:0, и снова Месси.

    Неймар изумительно исполнил штрафной, и уже 3:0!

    Иньеста влепил шотландцам четвертый.

    Хет-трик Месси. Пятый!

    И заодно от Суареса шестой.

    До свидания, «Селтик». 7:0 при помощи Суареса.

    Группа С: «Манчестер Сити» – «Боруссия М» – 0:0 (отложен)

    Группа D: «ПСВ» – «Атлетико» – 0:1 | Видеогалерея

    Сауль забил за две минуты до конца первого тайма, и этот гол оказался победным.

    Облак спас «Атлетико», очень здорово отразив пенальти.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 14 сентября 2016, 18:04

      не одной сенсации

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 14 сентября 2016, 09:00

      Барса есть Барса.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      rumbinaddd 14 сентября 2016, 07:35

      барса в своем стиле

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +124

      marshal9 14 сентября 2016, 07:26

      много ростов пропустил(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 14 сентября 2016, 07:16

      Барса возьмёт ЛЧ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 14 сентября 2016, 07:03

      Ну 5:0 всё же многовато.....

      0
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      Рейтинг: +132

      murakami777 14 сентября 2016, 06:02

      в Париже было тяжело, герой матча - Оспина

      0
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    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 14 сентября 2016, 05:53

      обидно за ростов

      0
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      Рейтинг: +592

      spaike 14 сентября 2016, 00:11

      Предсказуемые результаты

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