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    «Ростов» и «ПСВ» сыграли вничью, Джанаев вытащил пенальти, в Шотландии забито 6 мячей. Все голы 2-го тура ЛЧ (ВИДЕО)


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    Голосов: 2
    28.09.2016 21:30
    «Наполи» и «Бенфика» настреляли шесть мячей на двоих, «Барселона» и «ПСЖ» добыли трудные победы, Куарежма забил супергол киевскому «Динамо». «Бомбардир» показывает все мячи среды в Лиге чемпионов.

    Текстовый онлайн матча «Ростов» – «ПСВ» – 2:2

    Дмитрий Полоз забил уже на восьмой минуте!

    Очень обидный гол пропустили. Рикошет, несуразица, и 1:1.

    Полоз – дубль, 2:1!

    Сравнял «ПСВ» под самый конец первого тайма.

    Сослан Джанаев здорово вытащил пенальти во втором тайме.

    «Атлетико» – «Бавария» – 1:0

    Карраско забил победный мяч в игре с «Баварией».

    «Лудогорец» – «ПСЖ» – 1:3

    Обзор классного матча.

    «Арсенал» – «Базель» – 2:0

    Уолкотт открыл счет, «Арсенал» впереди!

    А вот и дубль Уолкотта.

    «Наполи» – «Бенфика» – 4:2

    1:0 «Наполи», здорово Гамшик сыграл на опережение при стандарте.

    Мертенс со штрафного – 2:0!

    Окончательно хоронит «Бенфику» Милик, он точен с пенальти.

    Неудачный день у Жулио Сезара, привез еще один гол.

    Один гол португальцы отыграли – Гуэдеш классный мяч забил.

    Сальвио чуть скрасил неприятный для «Бенфики» счет.

    «Бешикташ» – «Динамо Киев» – 1:1

    Супергол со штрафного от Куарежмы.

    Киевляне сравняли счет после точного удара юного таланта – Цыганкова.

    «Селтик» – «Манчестер Сити» – 3:3

    Обзор сумасшедшей игры с шестью забитыми мячами.

    «Боруссия М» – «Барселона» – 1:2

    Азар забил «Барсе», 1:0 немцы повели.

    Арда Туран забил ответный гол во втором тайме.

    А с победным голом «Барсе» немного повезло. Заковырял Пике.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: UEFA
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +81

      Kugal 29 сентября 2016, 06:53

      Молодцы ! Хоть и 2 гола дома...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 29 сентября 2016, 05:32

      Супер футбол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      magg27 29 сентября 2016, 05:23

      Красивая игра скоростная !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 29 сентября 2016, 01:19

      Джанаев молодец!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      CamburV 29 сентября 2016, 00:30

      Ростов выйдет в ЛЕ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 29 сентября 2016, 00:10

      Джанаев и Полоз, молодцы!

      2
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 28 сентября 2016, 23:57

      Не хочу , никого обидеть..........., моё личное мнение без обид , ну не нравится мне "Ростов ". я же никого не обидел , просто честно написал...........

      -2
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      ...
      Рейтинг: +93

      Денис Ростовский > ВЛАДИВОСТОК 29 сентября 2016, 07:44

      Ну не заходи на ветку Ростова и все будет норм!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ден61 28 сентября 2016, 22:59

      посмотрим второй тайм.

      0
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      Рейтинг: +192

      Жека 35 28 сентября 2016, 22:35

      Интереснейший матч. Команды достойны друг друга)))

      1
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