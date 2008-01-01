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Италия. Серия B
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Катания
Результаты
Катания - результаты матчей
Катания
Италия. Серия B
Стадион:
Анджело Массимино
Сайт:
http://www.calciocatania.it
Новости
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Результаты
Расписание
Таблица
Италия. Кубок. 2018/2019
Италия. Кубок. 2015/2016
Италия. Кубок. 2014/2015
Италия. Кубок. 2013/2014
Италия. Серия А. 2013/2014
Италия. Серия А. 2012/2013
Италия. Кубок. 2012/2013
Италия. Серия А. 2011/2012
Италия. Кубок. 2011/2012
Италия. Кубок. 2010/2011
Италия. Серия А. 2010/2011
Италия. Серия А. 2009/2010
Италия. Кубок. 2009/2010
Италия. Кубок. 2008/2009
Италия. Серия А. 2008/2009
Италия. Серия А. 2007/2008
18.05 | 17:00
Катания
2 : 1
Аталанта
11.05 | 17:00
Болонья
1 : 2
Катания
04.05 | 17:00
Катания
4 : 1
Рома
27.04 | 14:30
Верона
4 : 0
Катания
19.04 | 17:00
Катания
2 : 1
Сампдория
13.04 | 22:45
Милан
1 : 0
Катания
06.04 | 17:00
Катания
1 : 2
Торино
31.03 | 21:00
Удинезе
1 : 0
Катания
26.03 | 23:45
Катания
2 : 4
Наполи
23.03 | 23:45
Катания
0 : 1
Ювентус
16.03 | 18:00
Сассуоло
3 : 1
Катания
08.03 | 23:45
Катания
1 : 1
Кальяри
02.03 | 18:00
Дженоа
2 : 0
Катания
23.02 | 18:00
Кьево
2 : 0
Катания
16.02 | 15:30
Катания
3 : 1
Лацио
09.02 | 18:00
Парма
0 : 0
Катания
02.02 | 18:00
Катания
3 : 3
Ливорно
26.01 | 18:00
Интер
0 : 0
Катания
19.01 | 18:00
Катания
0 : 3
Фиорентина
12.01 | 18:00
Аталанта
2 : 1
Катания
06.01 | 18:00
Катания
2 : 0
Болонья
22.12 | 18:00
Рома
4 : 0
Катания
14.12 | 23:45
Катания
0 : 0
Верона
08.12 | 18:00
Сампдория
2 : 0
Катания
01.12 | 15:30
Катания
1 : 3
Милан
24.11 | 18:00
Торино
4 : 1
Катания
09.11 | 21:00
Катания
1 : 0
Удинезе
02.11 | 23:45
Наполи
2 : 1
Катания
30.10 | 23:45
Ювентус
4 : 0
Катания
27.10 | 18:00
Катания
0 : 0
Сассуоло
19.10 | 20:00
Кальяри
2 : 1
Катания
06.10 | 17:00
Катания
1 : 1
Дженоа
29.09 | 17:00
Катания
2 : 0
Кьево
25.09 | 22:45
Лацио
3 : 1
Катания
22.09 | 17:00
Катания
0 : 0
Парма
15.09 | 17:00
Ливорно
2 : 0
Катания
01.09 | 22:45
Катания
0 : 3
Интер
26.08 | 22:45
Фиорентина
2 : 1
Катания
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