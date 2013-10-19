Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Катания
Кальяри - Катания: обзор матча 19 октября 2013
Кальяри
19.10.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 1
Завершен
Катания
26'
С. Ибарбо
84'
М. Пинилья
5'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Катания
Желтая карточка
Нене
90'
+3
Желтая карточка
М. Пинилья
88'
ГОЛ! 2:1!
М. Пинилья
84'
Замена
Нене
️️️️
А. Коссу
82'
78'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
С. Альмирон
Замена
А. Ибраими
️️️️
М. Кабрера
73'
71'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Д. Беллуски
Замена
М. Пинилья
️️️️
М. Сау
67'
66'
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
Р. Наингголан
51'
46'
Замена
А. Ролин
️️️️
Л. Кастро
Пенальти не реализован!
С. Ибарбо
41'
40'
Красная карточка
Н. Легротталье
ГОЛ! 1:1!
С. Ибарбо
Пас отдал
Д. Конти
26'
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
Я. Плашил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Андреа Коссу
АП
25
Марко Сау
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кальяри
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-2-2-2
22
Агацци
29
Мурру
13
Россеттини
13
Астори
24
Перицо
44
Наингголан
5
Конти
7
Коссу
16
Кабрера
8
Ибарбо
25
Сау
4-5-1
1
Фрисон
22
Альварес
55
Беллуски
6
Легротталье
3
Бираги
28
Баррьентос
4
Альмирон
18
Плашил
19
Кастро
22
Иско
18
Бергессио
25
Сау
51
Пинилья
51
Пинилья
25
Сау
16
Кабрера
9
Ибраими
9
Ибраими
16
Кабрера
7
Коссу
7
Нене
7
Нене
7
Коссу
19
Кастро
5
Ролин
5
Ролин
19
Кастро
55
Беллуски
23
Гьембер
23
Гьембер
55
Беллуски
4
Альмирон
77
Тахцидис
77
Тахцидис
4
Альмирон
Остались в запасе
Кальяри
Катания
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Главный тренер
Диего Лопес
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
28
Вертер Карбони
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Кальяри - Катания
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Катания
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+