Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Катания
Рома - Катания: обзор матча 22 декабря 2013
Рома
22.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 17 тур
4 : 0
Завершен
Катания
19'
М. Бенатиа
54'
М. Дестро
58'
М. Бенатиа
79'
Жервиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Катания
Замена
Ф. Риччи
️️️️
Ф. Тотти
85'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пьянич
80'
ГОЛ! 4:0!
Жервиньо
Пас отдал
А. Льяич
79'
76'
Желтая карточка
К. Бираги
72'
Желтая карточка
П. Баррьентос
66'
Замена
Л. Монсон
️️️️
С. Лето
59'
Замена
Г. Бергессио
️️️️
Л. Кастро
ГОЛ! 3:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
А. Льяич
58'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Дестро
57'
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
Майкон
54'
51'
Желтая карточка
Л. Кастро
46'
Замена
К. Бираги
️️️️
Д. Перуцци
Желтая карточка
М. Брэдли
42'
32'
Желтая карточка
Д. Перуцци
ГОЛ! 1:0!
М. Бенатиа
Пас отдал
М. Дестро
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
22
Пабло Альварес
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЛВ
18
Ярослав Плашил
ОП
17
Тиберио Гуаренте
ОП
22
Мариано Иско
(К)
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ПВ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
4-2-3-1
16
Де Санктис
16
Додо
25
Кастан
4
Бенатиа
13
Майкон
15
Пьянич
4
Брэдли
27
Жервиньо
10
Тотти
22
Льяич
21
Дестро
4-2-1-2-1
1
Фрисон
30
Перуцци
6
Легротталье
5
Ролин
22
Альварес
18
Плашил
17
Гуаренте
22
Иско
28
Баррьентос
19
Кастро
5
Лето
15
Пьянич
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Пьянич
10
Тотти
11
Риччи
11
Риччи
10
Тотти
21
Дестро
11
Таддеи
11
Таддеи
21
Дестро
30
Перуцци
3
Бираги
3
Бираги
30
Перуцци
5
Лето
18
Монсон
18
Монсон
5
Лето
19
Кастро
18
Бергессио
18
Бергессио
19
Кастро
Остались в запасе
Рома
Катания
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Катания
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:55 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Катания
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+