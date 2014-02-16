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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Лацио
Катания - Лацио: обзор матча 16 февраля 2014
Катания
16.02.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 1
Завершен
Лацио
1'
М. Иско
48'
Н. Сполли
58'
Д. Перуцци
45+1'
С. Маури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Лацио
Желтая карточка
Г. Бергессио
86'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ф. Лоди
83'
81'
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
А. Ролин
️️️️
Л. Кастро
78'
72'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Д. Бьява
71'
Замена
Б. Переа
️️️️
С. Маури
66'
Желтая карточка
А. Конко
ГОЛ! 3:1!
Д. Перуцци
Пас отдал
Кеко
58'
Желтая карточка
Кеко
55'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сполли
Пас отдал
Ф. Лоди
48'
46'
Замена
А. Гонсалес
️️️️
Л. Билья
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
С. Маури
Пас отдал
А. Конко
42'
Желтая карточка
Л. Билья
27'
Желтая карточка
С. Лулич
Замена
Кеко
️️️️
П. Баррьентос
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Иско
Пас отдал
Л. Кастро
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
6
Лукас Билья
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Кеко
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
30
Перуцци
2
Сполли
55
Беллуски
22
Альварес
21
Ринаудо
10
Лоди
19
Кастро
22
Иско
28
Баррьентос
18
Бергессио
4-5-1
1
Бериша
25
Конко
26
Раду
20
Бьява
3
Андре Диас
87
Кандрева
19
Лулич
6
Билья
24
Ледесма
6
Маури
11
Клозе
19
Кастро
5
Ролин
5
Ролин
19
Кастро
10
Лоди
18
Плашил
18
Плашил
10
Лоди
28
Баррьентос
20
Кеко
20
Кеко
28
Баррьентос
6
Билья
15
Гонсалес
15
Гонсалес
6
Билья
6
Маури
34
Переа
34
Переа
6
Маури
20
Бьява
17
Кейта
17
Кейта
20
Бьява
Остались в запасе
Катания
Лацио
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Гаэль Какута
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Катания - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
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