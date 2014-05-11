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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Катания
Болонья - Катания: обзор матча 11 мая 2014
Болонья
11.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 2
Завершен
Катания
79'
А. Морлео
22'
Л. Монсон
84'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Катания
Красная карточка
Д. Папони
84'
Желтая карточка
А. Морлео
84'
84'
ГОЛ! 1:2!
Г. Бергессио
Пас отдал
Л. Монсон
ГОЛ! 1:1!
А. Морлео
Пас отдал
Д. Москарделли
79'
76'
Замена
К. Бираги
️️️️
Л. Кастро
64'
Замена
Д. Беллуски
️️️️
С. Лето
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Р. Бьянки
62'
61'
Желтая карточка
А. Фрисон
56'
Замена
Я. Плашил
️️️️
П. Баррьентос
50'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
49'
Замена
Ибсон
️️️️
Р. Крхин
46'
Замена
Д. Кристальдо
️️️️
Ф. Соренсен
36'
Желтая карточка
Р. Бьянки
34'
29'
Вторая желтая
Д. Перуцци
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Монсон
Желтая карточка
П. Коне
21'
5'
Желтая карточка
Д. Перуцци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
80
Ибсон
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
3-3-3-1
23
Курчи
14
Натали
4
Соренсен
15
Антонссон
3
Морлео
11
Фриберг
13
Гарич
21
Крхин
7
Христодулопулос
33
Коне
9
Бьянки
4-4-2
1
Фрисон
30
Перуцци
23
Гьембер
5
Ролин
18
Монсон
19
Кастро
21
Ринаудо
28
Баррьентос
22
Иско
5
Лето
18
Бергессио
21
Крхин
80
Ибсон
80
Ибсон
21
Крхин
4
Соренсен
9
Кристальдо
9
Кристальдо
4
Соренсен
9
Бьянки
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Бьянки
19
Кастро
3
Бираги
3
Бираги
19
Кастро
5
Лето
55
Беллуски
55
Беллуски
5
Лето
28
Баррьентос
18
Плашил
18
Плашил
28
Баррьентос
Остались в запасе
Болонья
Катания
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
16
Марек Чех
ЛЗ
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Болонья - Катания
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Ренато ДальАра
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