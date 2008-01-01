Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
33
3
2
80
23
57
102
38
26
7
5
72
25
47
85
38
23
9
6
77
39
38
78
38
19
8
11
65
44
21
65
38
15
15
8
62
39
23
60
38
15
13
10
58
46
12
58
38
15
12
11
58
48
10
57
38
16
9
13
57
49
8
57
38
15
11
12
54
54
0
56
38
16
6
16
62
68
-6
54
38
15
5
18
43
51
-8
50
38
12
9
17
48
62
-14
45
38
12
8
18
46
57
-11
44
38
11
11
16
41
50
-9
44
38
9
12
17
34
53
-19
39
38
10
6
22
34
54
-20
36
38
9
7
22
43
72
-29
34
38
8
8
22
34
66
-32
32
38
5
14
19
28
58
-30
29
38
6
7
25
39
77
-38
25
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
19
0
0
47
9
38
57
19
15
3
1
44
9
35
48
19
13
4
2
43
15
28
43
19
11
4
4
28
17
11
37
19
10
6
3
32
21
11
36
19
11
3
5
28
22
6
36
19
9
7
3
27
18
9
34
19
9
6
4
31
20
11
33
19
8
9
2
27
18
9
33
19
10
3
6
35
28
7
33
19
9
4
6
27
24
3
31
19
9
4
6
36
29
7
31
19
8
5
6
22
19
3
29
19
8
4
7
24
27
-3
28
19
7
6
6
25
25
0
27
19
7
5
7
28
29
-1
26
19
6
2
11
19
22
-3
20
19
4
5
10
23
33
-10
17
19
3
8
8
15
27
-12
17
19
5
2
12
23
39
-16
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
3
2
33
14
19
45
19
11
4
4
28
16
12
37
19
10
5
4
34
24
10
35
19
10
4
5
29
15
14
34
19
7
6
6
35
21
14
27
19
6
6
7
27
28
-1
24
19
6
6
7
31
28
3
24
19
6
3
10
27
40
-13
21
19
5
5
9
29
32
-3
20
19
5
5
9
22
33
-11
20
19
5
4
10
20
33
-13
19
19
4
5
10
20
33
-13
17
19
4
4
11
15
32
-17
16
19
3
6
10
19
31
-12
15
19
4
2
13
15
29
-14
14
19
3
4
12
19
33
-14
13
19
2
6
11
13
31
-18
12
19
1
8
10
10
26
-16
11
19
2
2
15
16
44
-28
8
19
1
2
16
9
41
-32
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире