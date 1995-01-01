Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|33
|3
|2
|80:23
|+57
|102
|2.
|Рома
|38
|26
|7
|5
|72:25
|+47
|85
|3.
|Наполи
|38
|23
|9
|6
|77:39
|+38
|78
|4.
|Фиорентина
|38
|19
|8
|11
|65:44
|+21
|65
|5.
|Интер
|38
|15
|15
|8
|62:39
|+23
|60
|6.
|Парма
|38
|15
|13
|10
|58:46
|+12
|58
|7.
|Торино
|38
|15
|12
|11
|58:48
|+10
|57
|8.
|Милан
|38
|16
|9
|13
|57:49
|+8
|57
|9.
|Лацио
|38
|15
|11
|12
|54:54
|0
|56
|10.
|Верона
|38
|16
|6
|16
|62:68
|-6
|54
|11.
|Аталанта
|38
|15
|5
|18
|43:51
|-8
|50
|12.
|Сампдория
|38
|12
|9
|17
|48:62
|-14
|45
|13.
|Удинезе
|38
|12
|8
|18
|46:57
|-11
|44
|14.
|Дженоа
|38
|11
|11
|16
|41:50
|-9
|44
|15.
|Кальяри
|38
|9
|12
|17
|34:53
|-19
|39
|16.
|Кьево
|38
|10
|6
|22
|34:54
|-20
|36
|17.
|Сассуоло
|38
|9
|7
|22
|43:72
|-29
|34
|18.
|Катания
|38
|8
|8
|22
|34:66
|-32
|32
|19.
|Болонья
|38
|5
|14
|19
|28:58
|-30
|29
|20.
|Ливорно
|38
|6
|7
|25
|39:77
|-38
|25
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|19
|0
|0
|47:9
|+38
|57
|2.
|Рома
|19
|15
|3
|1
|44:9
|+35
|48
|3.
|Наполи
|19
|13
|4
|2
|43:15
|+28
|43
|4.
|Милан
|19
|11
|4
|4
|28:17
|+11
|37
|5.
|Аталанта
|19
|11
|3
|5
|28:22
|+6
|36
|6.
|Лацио
|19
|10
|6
|3
|32:21
|+11
|36
|7.
|Парма
|19
|9
|7
|3
|27:18
|+9
|34
|8.
|Верона
|19
|10
|3
|6
|35:28
|+7
|33
|9.
|Торино
|19
|9
|6
|4
|31:20
|+11
|33
|10.
|Интер
|19
|8
|9
|2
|27:18
|+9
|33
|11.
|Фиорентина
|19
|9
|4
|6
|36:29
|+7
|31
|12.
|Удинезе
|19
|9
|4
|6
|27:24
|+3
|31
|13.
|Дженоа
|19
|8
|5
|6
|22:19
|+3
|29
|14.
|Кальяри
|19
|8
|4
|7
|24:27
|-3
|28
|15.
|Катания
|19
|7
|6
|6
|25:25
|0
|27
|16.
|Сампдория
|19
|7
|5
|7
|28:29
|-1
|26
|17.
|Кьево
|19
|6
|2
|11
|19:22
|-3
|20
|18.
|Сассуоло
|19
|5
|2
|12
|23:39
|-16
|17
|19.
|Ливорно
|19
|4
|5
|10
|23:33
|-10
|17
|20.
|Болонья
|19
|3
|8
|8
|15:27
|-12
|17
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|19
|14
|3
|2
|33:14
|+19
|45
|2.
|Рома
|19
|11
|4
|4
|28:16
|+12
|37
|3.
|Наполи
|19
|10
|5
|4
|34:24
|+10
|35
|4.
|Фиорентина
|19
|10
|4
|5
|29:15
|+14
|34
|5.
|Интер
|19
|7
|6
|6
|35:21
|+14
|27
|6.
|Парма
|19
|6
|6
|7
|31:28
|+3
|24
|7.
|Торино
|19
|6
|6
|7
|27:28
|-1
|24
|8.
|Верона
|19
|6
|3
|10
|27:40
|-13
|21
|9.
|Милан
|19
|5
|5
|9
|29:32
|-3
|20
|10.
|Лацио
|19
|5
|5
|9
|22:33
|-11
|20
|11.
|Сампдория
|19
|5
|4
|10
|20:33
|-13
|19
|12.
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|20:33
|-13
|17
|13.
|Кьево
|19
|4
|4
|11
|15:32
|-17
|16
|14.
|Дженоа
|19
|3
|6
|10
|19:31
|-12
|15
|15.
|Аталанта
|19
|4
|2
|13
|15:29
|-14
|14
|16.
|Удинезе
|19
|3
|4
|12
|19:33
|-14
|13
|17.
|Болонья
|19
|2
|6
|11
|13:31
|-18
|12
|18.
|Кальяри
|19
|1
|8
|10
|10:26
|-16
|11
|19.
|Ливорно
|19
|2
|2
|15
|16:44
|-28
|8
|20.
|Катания
|19
|1
|2
|16
|9:41
|-32
|5