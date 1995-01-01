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    Катания - таблица

    Город Катания
    Дивизион Италия-Серия B
    Сайт http://www.calciocatania.it
    Стадион Анджело Массимино
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
    2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
    3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
    4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
    5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
    6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
    7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
    8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
    9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
    10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
    11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
    12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
    13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
    14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
    15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
    16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
    17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
    18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
    19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
    20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 19 0 0 47:9 +38 57
    2. Рома 19 15 3 1 44:9 +35 48
    3. Наполи 19 13 4 2 43:15 +28 43
    4. Милан 19 11 4 4 28:17 +11 37
    5. Аталанта 19 11 3 5 28:22 +6 36
    6. Лацио 19 10 6 3 32:21 +11 36
    7. Парма 19 9 7 3 27:18 +9 34
    8. Верона 19 10 3 6 35:28 +7 33
    9. Торино 19 9 6 4 31:20 +11 33
    10. Интер 19 8 9 2 27:18 +9 33
    11. Фиорентина 19 9 4 6 36:29 +7 31
    12. Удинезе 19 9 4 6 27:24 +3 31
    13. Дженоа 19 8 5 6 22:19 +3 29
    14. Кальяри 19 8 4 7 24:27 -3 28
    15. Катания 19 7 6 6 25:25 0 27
    16. Сампдория 19 7 5 7 28:29 -1 26
    17. Кьево 19 6 2 11 19:22 -3 20
    18. Сассуоло 19 5 2 12 23:39 -16 17
    19. Ливорно 19 4 5 10 23:33 -10 17
    20. Болонья 19 3 8 8 15:27 -12 17
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ювентус 19 14 3 2 33:14 +19 45
    2. Рома 19 11 4 4 28:16 +12 37
    3. Наполи 19 10 5 4 34:24 +10 35
    4. Фиорентина 19 10 4 5 29:15 +14 34
    5. Интер 19 7 6 6 35:21 +14 27
    6. Парма 19 6 6 7 31:28 +3 24
    7. Торино 19 6 6 7 27:28 -1 24
    8. Верона 19 6 3 10 27:40 -13 21
    9. Милан 19 5 5 9 29:32 -3 20
    10. Лацио 19 5 5 9 22:33 -11 20
    11. Сампдория 19 5 4 10 20:33 -13 19
    12. Сассуоло 19 4 5 10 20:33 -13 17
    13. Кьево 19 4 4 11 15:32 -17 16
    14. Дженоа 19 3 6 10 19:31 -12 15
    15. Аталанта 19 4 2 13 15:29 -14 14
    16. Удинезе 19 3 4 12 19:33 -14 13
    17. Болонья 19 2 6 11 13:31 -18 12
    18. Кальяри 19 1 8 10 10:26 -16 11
    19. Ливорно 19 2 2 15 16:44 -28 8
    20. Катания 19 1 2 16 9:41 -32 5
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