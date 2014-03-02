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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Катания
Дженоа - Катания: обзор матча 02 марта 2014
Дженоа
02.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 0
Завершен
Катания
14'
Л. Антонелли
85'
С. Стураро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Катания
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
89'
ГОЛ! 2:0!
С. Стураро
85'
Замена
Э. Калайо
️️️️
Л. Антонини
83'
72'
Замена
С. Лето
️️️️
Кеко
65'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Я. Плашил
65'
Замена
Л. Монсон
️️️️
Ф. Лоди
Замена
Кабрал
️️️️
Д. Скулли
59'
Желтая карточка
С. Стураро
55'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
А. Бертолаччи
46'
Желтая карточка
А. Бертолаччи
42'
39'
Вторая желтая
Д. Беллуски
25'
Желтая карточка
Д. Беллуски
ГОЛ! 1:0!
Л. Антонелли
Пас отдал
А. Джилардино
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
10
Джузеппе Скулли
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
Дженоа
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Кабрал
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
3-2-2-3
1
Перин
90
Портанова
13
Антонелли
8
Бурдиссо
7
Антонини
16
Мотта
27
Стураро
91
Бертолаччи
11
Конате
19
Джилардино
10
Скулли
3-2-5
21
Андухар
55
Беллуски
2
Сполли
5
Ролин
30
Перуцци
3
Бираги
21
Ринаудо
10
Лоди
18
Плашил
22
Иско
20
Кеко
91
Бертолаччи
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
91
Бертолаччи
10
Скулли
88
Кабрал
88
Кабрал
10
Скулли
7
Антонини
16
Калайо
16
Калайо
7
Антонини
18
Плашил
39
Федато
39
Федато
18
Плашил
10
Лоди
18
Монсон
18
Монсон
10
Лоди
20
Кеко
5
Лето
5
Лето
20
Кеко
Остались в запасе
Дженоа
Катания
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
37
Марко Альбертони
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
15
Джиованни Марчезе
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Дженоа - Катания
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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