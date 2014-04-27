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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Катания
Верона - Катания: обзор матча 27 апреля 2014
Верона
27.04.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 35 тур
4 : 0
Завершен
Катания
6'
Л. Тони
28'
Л. Тони
45'
Маркиньо
74'
Хуанито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Катания
85'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
81'
Замена
К. Бираги
️️️️
Л. Монсон
Замена
Д. Качья
️️️️
Л. Тони
76'
ГОЛ! 4:0!
Хуанито
Пас отдал
Д. Сала
74'
66'
Замена
С. Карузо
️️️️
Г. Бергессио
Замена
Б. Янкович
️️️️
Маркиньо
64'
46'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Н. Сполли
45'
+1
Желтая карточка
Л. Монсон
ГОЛ! 3:0!
Маркиньо
Пас отдал
Хуанито
45'
Замена
Хуанито
️️️️
Х. Итурбе
37'
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
Д. Сала
28'
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
6'
1'
Желтая карточка
А. Ролин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
20
Иван Пильюд
ПЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
36
Симоне Карузо
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
4-4-1-1
77
Рафаэль
6
Альбертацци
25
Маркес Пинто
18
Морас
20
Пильюд
7
Сала
20
Халлфредссон
33
Донадель
77
Маркиньо
11
Итурбе
18
Тони
4-4-2
1
Фрисон
30
Перуцци
2
Сполли
5
Ролин
18
Монсон
21
Ринаудо
28
Баррьентос
18
Плашил
10
Лоди
18
Бергессио
5
Лето
11
Итурбе
21
Хуанито
21
Хуанито
11
Итурбе
77
Маркиньо
7
Янкович
7
Янкович
77
Маркиньо
18
Тони
21
Качья
21
Качья
18
Тони
18
Бергессио
36
Карузо
36
Карузо
18
Бергессио
18
Монсон
3
Бираги
3
Бираги
18
Монсон
2
Сполли
23
Гьембер
23
Гьембер
2
Сполли
Остались в запасе
Верона
Катания
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Верона - Катания
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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