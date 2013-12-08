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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Катания
Сампдория - Катания: обзор матча 08 декабря 2013
Сампдория
08.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Катания
54'
Эдер
77'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Катания
Желтая карточка
Н. Крстичич
90'
+5
Замена
П. Вшолек
️️️️
Эдер
88'
Замена
В. Реджини
️️️️
А. Коста
80'
ГОЛ! 2:0!
М. Габбиадини
Пас отдал
А. Паломбо
77'
Желтая карточка
М. Габбиадини
72'
71'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Кастро
Желтая карточка
А. Паломбо
59'
59'
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Перуцци
59'
Замена
Кеко
️️️️
Л. Монсон
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Н. Поцци
57'
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Л. Де Сильвестри
54'
45'
+3
Желтая карточка
Т. Гуаренте
44'
Желтая карточка
Л. Кастро
Желтая карточка
Эдер
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
9
Никола Поцци
ЦФ
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
5
Ренан
ЦП
27
Мирко Эрамо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-3-3
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
17
Паломбо
14
Мба Обьянг
21
Сориано
9
Поцци
23
Эдер
11
Габбиадини
3-2-3-1
1
Фрисон
2
Сполли
23
Гьембер
6
Легротталье
30
Перуцци
18
Монсон
17
Гуаренте
19
Кастро
18
Плашил
5
Лето
23
Эдер
22
Вшолек
22
Вшолек
23
Эдер
21
Коста
13
Реджини
13
Реджини
21
Коста
9
Поцци
7
Крстичич
7
Крстичич
9
Поцци
19
Кастро
23
Боатенг
23
Боатенг
19
Кастро
18
Монсон
20
Кеко
20
Кеко
18
Монсон
30
Перуцци
11
Лопес
11
Лопес
30
Перуцци
Остались в запасе
Сампдория
Катания
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
20
Федерико Фрейре
ЦП
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
27
Мирко Эрамо
ЦП
16
Энцо Мареска
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Статистика матча Сампдория - Катания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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