Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 31 марта 2014
Удинезе
31.03.2014, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 31 тур
1 : 0
Завершен
Катания
68'
А. Ди Натале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
87'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
М. Иско
Замена
С. Видмер
️️️️
Р. Перейра
82'
81'
Желтая карточка
С. Лето
81'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Я. Плашил
71'
Желтая карточка
Г. Бергессио
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Р. Перейра
68'
65'
Замена
С. Лето
️️️️
Кеко
Замена
Э. Агьеманг-Баду
️️️️
Д. Баста
62'
Желтая карточка
Данило
60'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
Н. Лопес
46'
Желтая карточка
Г. Силва
43'
30'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
29'
Желтая карточка
М. Иско
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
20
Кеко
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Скуффет
5
Данило
6
Домицци
28
Арто
11
Силва
8
Баста
25
Аллан
3
Пинци
37
Перейра
10
Ди Натале
11
Лопес
3-5-1-1
21
Андухар
23
Гьембер
55
Беллуски
18
Монсон
20
Кеко
28
Баррьентос
21
Ринаудо
18
Плашил
22
Иско
10
Лоди
18
Бергессио
37
Перейра
30
Видмер
30
Видмер
37
Перейра
8
Баста
7
Агьеманг-Баду
7
Агьеманг-Баду
8
Баста
11
Лопес
8
Фернандеш
8
Фернандеш
11
Лопес
18
Плашил
39
Федато
39
Федато
18
Плашил
22
Иско
30
Перуцци
30
Перуцци
22
Иско
20
Кеко
5
Лето
5
Лето
20
Кеко
Остались в запасе
Удинезе
Катания
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
25
Иван Келава
ВР
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Удинезе - Катания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
Новости команд
Все
Удинезе
Катания
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+