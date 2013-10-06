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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Дженоа
Катания - Дженоа: обзор матча 06 октября 2013
Катания
06.10.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Дженоа
59'
П. Баррьентос
87'
Н. Легротталье (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Дженоа
87'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Легротталье
Замена
Л. Монсон
️️️️
К. Бираги
82'
81'
Замена
Э. Калайо
️️️️
М. Сантана
Замена
С. Лето
️️️️
Г. Бергессио
79'
73'
Желтая карточка
Ф. Лоди
Замена
М. Иско
️️️️
С. Альмирон
72'
69'
Замена
А. Стоян
️️️️
М. Сампиризи
63'
Замена
Й. Фетфацидис
️️️️
Матузалем
ГОЛ! 1:0!
П. Баррьентос
59'
57'
Желтая карточка
Матузалем
Желтая карточка
Л. Кастро
51'
Желтая карточка
П. Баррьентос
44'
5'
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
П. Тахцидис
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
33
Юрай Куцка
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
27
Матузалем
ЦП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Дженоа
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
3
Бираги
6
Легротталье
55
Беллуски
22
Альварес
19
Кастро
77
Тахцидис
28
Баррьентос
18
Плашил
4
Альмирон
18
Бергессио
3-2-4-1
1
Перин
31
Сампиризи
90
Портанова
17
Манфредини
24
Врсалько
7
Антонини
33
Куцка
10
Лоди
27
Матузалем
11
Сантана
19
Джилардино
3
Бираги
18
Монсон
18
Монсон
3
Бираги
4
Альмирон
22
Иско
22
Иско
4
Альмирон
18
Бергессио
5
Лето
5
Лето
18
Бергессио
27
Матузалем
10
Фетфацидис
10
Фетфацидис
27
Матузалем
31
Сампиризи
8
Стоян
8
Стоян
31
Сампиризи
11
Сантана
16
Калайо
16
Калайо
11
Сантана
Остались в запасе
Катания
Дженоа
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Рикардо Сентурион
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Катания - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Анджело Массимино
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