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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Удинезе
Катания - Удинезе: обзор матча 09 ноября 2013
Катания
09.11.2013, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Удинезе
30'
М. Лопес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Удинезе
84'
Замена
Аллан
️️️️
Д. Пинци
Желтая карточка
М. Лопес
72'
Замена
С. Лето
️️️️
Кеко
71'
69'
Желтая карточка
Д. Пинци
Замена
П. Альварес
️️️️
Т. Гуаренте
65'
61'
Замена
Н. Лопес
️️️️
Т. Арто
Замена
М. Иско
️️️️
С. Альмирон
49'
46'
Замена
Налдо
️️️️
М. Домицци
Желтая карточка
Т. Гуаренте
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Лопес
30'
7'
Желтая карточка
Д. Баста
4'
Желтая карточка
М. Домицци
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Удинезе
22
Франческо Бенусси
ВР
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
33
Капуано
5
Ролин
23
Гьембер
6
Легротталье
19
Кастро
77
Тахцидис
17
Гуаренте
4
Альмирон
20
Кеко
11
Лопес
3-2-2-2-1
23
Бркич
28
Арто
6
Домицци
5
Данило
8
Баста
11
Силва
10
Лаццари
3
Пинци
8
Фернандеш
37
Перейра
10
Муриэль
17
Гуаренте
22
Альварес
22
Альварес
17
Гуаренте
4
Альмирон
22
Иско
22
Иско
4
Альмирон
20
Кеко
5
Лето
5
Лето
20
Кеко
6
Домицци
5
Налдо
5
Налдо
6
Домицци
3
Пинци
25
Аллан
25
Аллан
3
Пинци
28
Арто
11
Лопес
11
Лопес
28
Арто
Остались в запасе
Катания
Удинезе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
22
Франческо Бенусси
ВР
25
Иван Келава
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Катания - Удинезе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Анджело Массимино
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