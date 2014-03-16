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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Катания
Сассуоло - Катания: обзор матча 16 марта 2014
Сассуоло
16.03.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 1
Завершен
Катания
56'
С. Дзадза
61'
С. Миссироли
89'
Н. Сансоне
30'
Г. Бергессио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Катания
Желтая карточка
Н. Сансоне
90'
ГОЛ! 3:1!
Н. Сансоне
Пас отдал
С. Миссироли
89'
87'
Желтая карточка
С. Лето
Желтая карточка
Л. Ариаудо
86'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
80'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
А. Флоро Флорес
74'
71'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Кеко
71'
Замена
С. Лето
️️️️
П. Баррьентос
ГОЛ! 2:1!
С. Миссироли
Пас отдал
А. Флоро Флорес
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Дзадза
Пас отдал
А. Флоро Флорес
56'
Замена
С. Дзадза
️️️️
М. Бриги
46'
Замена
М. Гаццола
️️️️
П. Мендеш
37'
33'
Замена
П. Альварес
️️️️
Д. Перуцци
30'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
П. Баррьентос
23'
Желтая карточка
Д. Перуцци
Желтая карточка
С. Миссироли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
4-3-1-2
25
Пеголо
3
Лонги
3
Мендеш
15
Ариаудо
28
Каннаваро
6
Миссироли
4
Маньянелли
4
Бриги
11
Сансоне
10
Флоккари
9
Флоро Флорес
4-5-1
21
Андухар
30
Перуцци
6
Легротталье
55
Беллуски
3
Бираги
20
Кеко
21
Ринаудо
22
Иско
28
Баррьентос
10
Лоди
18
Бергессио
3
Мендеш
23
Гаццола
23
Гаццола
3
Мендеш
9
Флоро Флорес
8
Бьондини
8
Бьондини
9
Флоро Флорес
4
Бриги
11
Дзадза
11
Дзадза
4
Бриги
20
Кеко
39
Федато
39
Федато
20
Кеко
30
Перуцци
22
Альварес
22
Альварес
30
Перуцци
28
Баррьентос
5
Лето
5
Лето
28
Баррьентос
Остались в запасе
Сассуоло
Катания
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
22
Альберто Помини
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
13
Раман Чибса
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Сассуоло - Катания
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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