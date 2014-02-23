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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Катания
Кьево - Катания: обзор матча 23 февраля 2014
Кьево
23.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Катания
37'
С. Теро (П)
68'
Л. Ригони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Катания
85'
Желтая карточка
Ф. Лоди
Замена
И. Радованович
️️️️
Л. Ригони
80'
Замена
А. Бернардини
️️️️
Р. Гуана
73'
71'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Кастро
Желтая карточка
Л. Ригони
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Ригони
68'
65'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Кеко
65'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ф. Ринаудо
56'
Желтая карточка
Г. Бергессио
Замена
А. Стоян
️️️️
С. Теро
54'
Желтая карточка
Р. Гуана
45'
Красная карточка
Д. Сардо
42'
37'
Желтая карточка
П. Альварес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Теро
37'
Желтая карточка
Н. Фрей
35'
25'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
30
Лука Ригони
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
4-4-2
22
Агацци
3
Драме
3
Дайнелли
12
Цесар
21
Фрей
30
Ригони
56
Хетемай
11
Гуана
17
Гуаренте
9
Палоски
77
Теро
4-5-1
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
55
Беллуски
30
Перуцци
20
Кеко
22
Иско
19
Кастро
10
Лоди
21
Ринаудо
18
Бергессио
30
Ригони
16
Радованович
16
Радованович
30
Ригони
11
Гуана
2
Бернардини
2
Бернардини
11
Гуана
77
Теро
8
Стоян
8
Стоян
77
Теро
20
Кеко
39
Федато
39
Федато
20
Кеко
19
Кастро
23
Боатенг
23
Боатенг
19
Кастро
21
Ринаудо
18
Плашил
18
Плашил
21
Ринаудо
Остались в запасе
Кьево
Катания
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
27
Деян Лазаревич
ЦФ
1
Кристиан Пуджиони
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Кьево - Катания
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Кьево
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Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
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4
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
4
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2020.08.01 09:35
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
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