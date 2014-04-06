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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Торино
Катания - Торино: обзор матча 06 апреля 2014
Катания
06.04.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Торино
2'
Г. Бергессио
79'
А. Фарнеруд
83'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Торино
90'
+3
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
89'
Замена
М. Баша
️️️️
А. Черчи
83'
ГОЛ! 1:2!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Р. Меджиорини
79'
ГОЛ! 1:1!
А. Фарнеруд
Пас отдал
О. Эль-Каддури
Замена
Л. Кастро
️️️️
П. Баррьентос
78'
73'
Желтая карточка
К. Глик
Замена
Н. Сполли
️️️️
А. Ролин
69'
65'
Желтая карточка
Н. Максимович
65'
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Н. Максимович
Желтая карточка
А. Ролин
63'
Замена
К. Бираги
️️️️
Д. Перуцци
42'
33'
Замена
А. Фарнеруд
️️️️
Я. Куртич
28'
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Д. Перуцци
22'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бергессио
Пас отдал
П. Баррьентос
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
3-2-4-1
21
Андухар
55
Беллуски
23
Гьембер
5
Ролин
18
Монсон
30
Перуцци
18
Плашил
28
Баррьентос
22
Иско
10
Лоди
18
Бергессио
3-2-3-2
93
Паделли
83
Бово
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
24
Моретти
27
Куртич
77
Тахцидис
7
Эль-Каддури
7
Черчи
9
Иммобиле
30
Перуцци
3
Бираги
3
Бираги
30
Перуцци
5
Ролин
2
Сполли
2
Сполли
5
Ролин
28
Баррьентос
19
Кастро
19
Кастро
28
Баррьентос
7
Черчи
8
Баша
8
Баша
7
Черчи
27
Куртич
9
Фарнеруд
9
Фарнеруд
27
Куртич
52
Максимович
69
Меджиорини
69
Меджиорини
52
Максимович
Остались в запасе
Катания
Торино
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
23
Марко Вешович
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Катания - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Анджело Массимино
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