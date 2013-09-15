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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Катания
Ливорно - Катания: обзор матча 15 сентября 2013
Ливорно
15.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Катания
66'
Паулиньо
72'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Катания
Замена
Л. Силигарди
️️️️
И. Эмегара
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Барди
90'
+2
Замена
Н. Валентини
️️️️
Эмерсон
81'
78'
Замена
М. Лопес
️️️️
Л. Кастро
78'
Замена
Л. Монсон
️️️️
К. Бираги
Замена
Л. Ринаудо
️️️️
И. Мбайе
78'
ГОЛ! 2:0!
Паулиньо
72'
Желтая карточка
Паулиньо
69'
66'
Замена
С. Лето
️️️️
П. Тахцидис
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
П. Скьяттарелла
66'
63'
Желтая карточка
К. Бираги
Желтая карточка
Л. Греко
48'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
40'
33'
Желтая карточка
Н. Сполли
26'
Желтая карточка
П. Альварес
Желтая карточка
Эмерсон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
19
Леандро Греко
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Ливорно
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Лука Белингери
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
22
Барди
11
Чеккерини
35
Кода
23
Эмерсон
15
Мбайе
19
Греко
28
Скьяттарелла
10
Луччи
27
Бьяджианти
11
Эмегара
9
Паулиньо
4-5-1
21
Андухар
22
Альварес
2
Сполли
55
Беллуски
3
Бираги
19
Кастро
18
Плашил
28
Баррьентос
4
Альмирон
77
Тахцидис
18
Бергессио
15
Мбайе
33
Ринаудо
33
Ринаудо
15
Мбайе
23
Эмерсон
4
Валентини
4
Валентини
23
Эмерсон
11
Эмегара
26
Силигарди
26
Силигарди
11
Эмегара
3
Бираги
18
Монсон
18
Монсон
3
Бираги
77
Тахцидис
5
Лето
5
Лето
77
Тахцидис
19
Кастро
11
Лопес
11
Лопес
19
Кастро
Остались в запасе
Ливорно
Катания
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Остались в запасе
7
Лука Белингери
ЦП
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
Статистика матча Ливорно - Катания
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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