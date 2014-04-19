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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Сампдория
Катания - Сампдория: обзор матча 19 апреля 2014
Катания
19.04.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Сампдория
45'
С. Лето
63'
Г. Бергессио
61'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Сампдория
90'
+1
Желтая карточка
А. Коста
88'
Замена
М. Родригес
️️️️
П. Вшолек
Замена
Ф. Федато
️️️️
П. Баррьентос
82'
79'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
77'
Замена
М. Лопес
️️️️
Б. Бьярнасон
Замена
Н. Легротталье
️️️️
Д. Перуцци
73'
66'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
Б. Саламон
ГОЛ! 2:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
П. Баррьентос
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
В. Реджини
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Лето
58'
ГОЛ! 1:0!
С. Лето
Пас отдал
Д. Перуцци
45'
Желтая карточка
Н. Сполли
42'
Желтая карточка
Г. Бергессио
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
13
Васко Реджини
ЛЗ
44
Микеле Форнасьер
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
5
Ренан
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Матиас Родригес
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
4-4-2
1
Фрисон
18
Монсон
2
Сполли
23
Гьембер
30
Перуцци
18
Плашил
28
Баррьентос
10
Лоди
22
Иско
18
Бергессио
5
Лето
3-2-2-1-2
19
Фьорилло
13
Мустафи
18
Саламон
21
Коста
44
Форнасьер
13
Реджини
5
Ренан
8
Бьярнасон
22
Вшолек
77
Окака-Чука
18
Сансоне
28
Баррьентос
39
Федато
39
Федато
28
Баррьентос
30
Перуцци
6
Легротталье
6
Легротталье
30
Перуцци
5
Лето
19
Кастро
19
Кастро
5
Лето
22
Вшолек
6
Родригес
6
Родригес
22
Вшолек
18
Саламон
7
Крстичич
7
Крстичич
18
Саламон
8
Бьярнасон
11
Лопес
11
Лопес
8
Бьярнасон
Остались в запасе
Катания
Сампдория
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Остались в запасе
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттиа Ломбардо
ЦП
30
Владимиро Фальконе
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
Статистика матча Катания - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Анджело Массимино
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