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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Катания
Интер - Катания: обзор матча 26 января 2014
Интер
26.01.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 21 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Катания
Замена
Р. Ботта
️️️️
Жуан
81'
75'
Желтая карточка
Н. Легротталье
74'
Замена
С. Альмирон
️️️️
Д. Перуцци
73'
Травма
Д. Перуцци
70'
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Лето
67'
Замена
Н. Гьембер
️️️️
Д. Беллуски
66'
Травма
Д. Беллуски
Замена
С. Таидер
️️️️
Э. Камбьяссо
61'
Замена
М. Ковачич
️️️️
З. Кузманович
46'
Желтая карточка
З. Кузманович
37'
22'
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
(К)
ЦП
11
Рикардо Альварес
АП
8
Родриго Паласио
АП
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
30
Джино Перуцци
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
3
Кристиано Бираги
ПЗ
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
22
Мариано Иско
(К)
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
5
Нагатомо
15
Жуан
14
Кампаньяро
6
Роланду
8
Кузманович
91
Камбьяссо
2
Жонатан
8
Паласио
11
Альварес
22
Милито
3-2-3-2
1
Фрисон
5
Ролин
6
Легротталье
55
Беллуски
3
Бираги
30
Перуцци
21
Ринаудо
22
Иско
10
Лоди
18
Бергессио
5
Лето
8
Кузманович
8
Ковачич
8
Ковачич
8
Кузманович
91
Камбьяссо
8
Таидер
8
Таидер
91
Камбьяссо
15
Жуан
11
Ботта
11
Ботта
15
Жуан
55
Беллуски
23
Гьембер
23
Гьембер
55
Беллуски
5
Лето
19
Кастро
19
Кастро
5
Лето
30
Перуцци
4
Альмирон
4
Альмирон
30
Перуцци
Остались в запасе
Интер
Катания
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Интер - Катания
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 17:55 (прямая)
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