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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Катания
Лацио - Катания: обзор матча 25 сентября 2013
Лацио
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
3 : 1
Завершен
Катания
4'
Эдерсон
39'
С. Лулич
90+4'
Эрнанес
6'
П. Баррьентос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Катания
ГОЛ! 3:1!
Эрнанес
Пас отдал
О. Онази
90'
+4
Замена
А. Гонсалес
️️️️
А. Кандрева
89'
84'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
С. Альмирон
Замена
Эрнанес
️️️️
Эдерсон
76'
75'
Желтая карточка
П. Альварес
Замена
Б. Переа
️️️️
С. Флоккари
70'
65'
Желтая карточка
П. Баррьентос
Желтая карточка
О. Онази
65'
60'
Вторая желтая
Д. Беллуски
59'
Замена
С. Лето
️️️️
Б. Петкович
58'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Т. Гуаренте
42'
Желтая карточка
Д. Беллуски
ГОЛ! 2:1!
С. Лулич
39'
Желтая карточка
Л. Цана
12'
6'
ГОЛ! 1:1!
П. Баррьентос
ГОЛ! 1:0!
Эдерсон
Пас отдал
Б. Перейринья
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
3-5-1-1
22
Маркетти
39
Каванда
13
Сиани
27
Цана
10
Эдерсон
25
Перейринья
24
Ледесма
12
Онази
87
Кандрева
19
Лулич
10
Флоккари
3-2-4-1
21
Андухар
18
Монсон
55
Беллуски
2
Сполли
22
Альварес
3
Бираги
4
Альмирон
18
Плашил
28
Баррьентос
17
Гуаренте
9
Петкович
87
Кандрева
15
Гонсалес
15
Гонсалес
87
Кандрева
10
Эдерсон
10
Эрнанес
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Флоккари
34
Переа
34
Переа
10
Флоккари
17
Гуаренте
23
Боатенг
23
Боатенг
17
Гуаренте
4
Альмирон
77
Тахцидис
77
Тахцидис
4
Альмирон
9
Петкович
5
Лето
5
Лето
9
Петкович
Остались в запасе
Лацио
Катания
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
25
Лука Крекко
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Лацио - Катания
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Олимпико
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