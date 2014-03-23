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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ювентус
Катания - Ювентус: обзор матча 23 марта 2014
Катания
23.03.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Ювентус
59'
К. Тевес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ювентус
Желтая карточка
А. Ролин
87'
87'
Замена
С. Джовинко
️️️️
К. Тевес
Замена
Кеко
️️️️
П. Баррьентос
84'
Замена
Д. Перуцци
️️️️
Я. Плашил
82'
Вторая желтая
Г. Бергессио
68'
67'
Замена
К. Асамоа
️️️️
М. Исла
Замена
С. Лето
️️️️
Д. Беллуски
66'
63'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ш. Лихтштайнер
59'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
П. Освальдо
15'
Желтая карточка
П. Освальдо
Желтая карточка
Г. Бергессио
9'
Желтая карточка
Н. Гьембер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Ювентус
30
Марко Сторари
ВР
4
Мартин Касерес
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
23
Артуро Видаль
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
20
Кеко
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
18
Монсон
55
Беллуски
23
Гьембер
5
Ролин
21
Ринаудо
10
Лоди
18
Плашил
22
Иско
28
Баррьентос
18
Бергессио
3-2-3-2
30
Сторари
4
Касерес
14
Кьеллини
19
Бонуччи
22
Исла
2
Лихтштайнер
23
Видаль
19
Падоин
3
Пепе
10
Освальдо
32
Тевес
18
Плашил
30
Перуцци
30
Перуцци
18
Плашил
28
Баррьентос
20
Кеко
20
Кеко
28
Баррьентос
55
Беллуски
5
Лето
5
Лето
55
Беллуски
22
Исла
27
Асамоа
27
Асамоа
22
Исла
32
Тевес
21
Джовинко
21
Джовинко
32
Тевес
2
Лихтштайнер
12
Льоренте
12
Льоренте
2
Лихтштайнер
Остались в запасе
Катания
Ювентус
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Катания - Ювентус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Анджело Массимино
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 23:40 (прямая)
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