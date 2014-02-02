Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Ливорно
Катания - Ливорно: обзор матча 02 февраля 2014
Катания
02.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 22 тур
3 : 3
Завершен
Ливорно
61'
Г. Бергессио
75'
П. Баррьентос
88'
С. Альмирон
50'
И. Эмегара
72'
Паулиньо (П)
78'
И. Эмегара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Ливорно
90'
+1
Желтая карточка
И. Мбайе
Желтая карточка
Г. Бергессио
90'
90'
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
С. Альмирон
89'
ГОЛ! 3:3!
С. Альмирон
Пас отдал
М. Иско
88'
84'
Замена
М. Бьяджианти
️️️️
А. Луччи
80'
Желтая карточка
М. Бенасси
79'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Л. Ринаудо
78'
ГОЛ! 2:3!
И. Эмегара
77'
Желтая карточка
Паулиньо
ГОЛ! 2:2!
П. Баррьентос
Пас отдал
Л. Кастро
75'
72'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Паулиньо
Желтая карточка
А. Фрисон
71'
70'
Замена
Н. Валентини
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
С. Альмирон
️️️️
Ф. Ринаудо
70'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бергессио
61'
Замена
Л. Кастро
️️️️
С. Лето
60'
Желтая карточка
Д. Беллуски
55'
Замена
М. Иско
️️️️
Д. Беллуски
55'
50'
ГОЛ! 0:1!
И. Эмегара
Желтая карточка
К. Бираги
36'
20'
Желтая карточка
А. Дункан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
28
Пабло Баррьентос
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
9
Паулиньо
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
20
Кеко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
Ливорно
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Джонни Москера
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
3-2-3-2
1
Фрисон
2
Сполли
5
Ролин
55
Беллуски
3
Бираги
30
Перуцци
28
Баррьентос
21
Ринаудо
10
Лоди
18
Бергессио
5
Лето
3-2-3-2
22
Барди
33
Ринаудо
23
Эмерсон
11
Чеккерини
15
Мбайе
7
Кастеллини
24
Бенасси
32
Дункан
10
Луччи
9
Паулиньо
11
Эмегара
55
Беллуски
22
Иско
22
Иско
55
Беллуски
21
Ринаудо
4
Альмирон
4
Альмирон
21
Ринаудо
5
Лето
19
Кастро
19
Кастро
5
Лето
11
Чеккерини
4
Валентини
4
Валентини
11
Чеккерини
10
Луччи
27
Бьяджианти
27
Бьяджианти
10
Луччи
33
Ринаудо
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
33
Ринаудо
Остались в запасе
Катания
Ливорно
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
20
Кеко
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
Остались в запасе
14
Джонни Москера
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
Статистика матча Катания - Ливорно
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Ливорно
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+