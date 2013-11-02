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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Катания
Наполи - Катания: обзор матча 02 ноября 2013
Наполи
02.11.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
2 : 1
Завершен
Катания
15'
Х. Кальехон
20'
М. Гамшик
25'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Катания
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
90'
84'
Замена
А. Ролин
️️️️
П. Альварес
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
79'
71'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Иско
46'
Замена
Кеко
️️️️
К. Бираги
25'
ГОЛ! 2:1!
Л. Кастро
Пас отдал
К. Бираги
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Л. Инсинье
20'
ГОЛ! 1:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Б. Джемаили
15'
Замена
Б. Увини
️️️️
Д. Место
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Алексис Ролин
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-4-1-2
25
Рейна
6
Фернандес
39
Альбиоль
27
Место
7
Армеро
21
Джемаили
17
Гамшик
85
Бехрами
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3-2-4-1
21
Андухар
33
Капуано
23
Гьембер
6
Легротталье
22
Альварес
3
Бираги
77
Тахцидис
22
Иско
4
Альмирон
19
Кастро
11
Лопес
27
Место
25
Увини
25
Увини
27
Место
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
22
Альварес
5
Ролин
5
Ролин
22
Альварес
3
Бираги
20
Кеко
20
Кеко
3
Бираги
22
Иско
9
Петкович
9
Петкович
22
Иско
Остались в запасе
Наполи
Катания
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
20
Федерико Фрейре
ЦП
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Себастьян Лето
ЦФ
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
20
Федерико Фрейре
ЦП
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
5
Себастьян Лето
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Наполи - Катания
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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