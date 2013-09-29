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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кьево
Катания - Кьево: обзор матча 29 сентября 2013
Катания
29.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 6 тур
2 : 0
Завершен
Кьево
22'
Я. Плашил
54'
Л. Кастро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кьево
Замена
Кеко
️️️️
Л. Кастро
88'
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
75'
61'
Замена
Р. Импрота
️️️️
М. Эстигаррибия
Замена
Т. Гуаренте
️️️️
С. Альмирон
60'
57'
Желтая карточка
Л. Ригони
ГОЛ! 2:0!
Л. Кастро
Пас отдал
П. Тахцидис
54'
53'
Желтая карточка
И. Радованович
53'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
А. Сесту
46'
Замена
Д. Сардо
️️️️
Б. Драме
Желтая карточка
П. Тахцидис
40'
Желтая карточка
Н. Легротталье
25'
ГОЛ! 1:0!
Я. Плашил
Пас отдал
Г. Бергессио
22'
10'
Желтая карточка
Б. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кьево
1
Кристиан Пуджиони
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
18
Марсело Эстигаррибия
ЛП
7
Алессио Сесту
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Кьево
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Риккардо Импрота
ЛВ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
27
Деян Лазаревич
ЦФ
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
3-5-1-1
21
Андухар
3
Бираги
5
Ролин
6
Легротталье
77
Тахцидис
28
Баррьентос
4
Альмирон
18
Плашил
19
Кастро
22
Иско
18
Бергессио
4-1-3-2
1
Пуджиони
21
Фрей
3
Драме
12
Цесар
2
Бернардини
16
Радованович
18
Эстигаррибия
30
Ригони
7
Сесту
31
Пеллисьер
77
Теро
19
Кастро
20
Кеко
20
Кеко
19
Кастро
4
Альмирон
17
Гуаренте
17
Гуаренте
4
Альмирон
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
18
Эстигаррибия
16
Импрота
16
Импрота
18
Эстигаррибия
7
Сесту
27
Лазаревич
27
Лазаревич
7
Сесту
3
Драме
20
Сардо
20
Сардо
3
Драме
Остались в запасе
Катания
Кьево
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
99
Маттео Ардеманьи
ЦФ
3
Клейтон
ВР
18
Лоренцо Скуицци
ВР
6
Паул Папп
ПЗ
7
Симоне Бентивольо
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
7
Боаду Максвелл Акости
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Саннино
Статистика матча Катания - Кьево
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Анджело Массимино
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17 января
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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
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