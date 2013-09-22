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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Парма
Катания - Парма: обзор матча 22 сентября 2013
Катания
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
0 : 0
Завершен
Парма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Парма
Замена
Кеко
️️️️
П. Баррьентос
87'
80'
Замена
А. Рози
️️️️
Д. Биабиани
68'
Желтая карточка
М. Кассани
64'
Замена
Ж. Оби
️️️️
М. Пароло
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Альмирон
64'
53'
Желтая карточка
Фелипе
46'
Замена
Р. Палладино
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Лопес
️️️️
Г. Бергессио
34'
21'
Желтая карточка
М. Маркьонни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
27
Фелипе
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
18
Африйе Аква
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Кеко
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
3-2-4-1
21
Андухар
2
Сполли
6
Легротталье
55
Беллуски
18
Монсон
22
Альварес
17
Гуаренте
28
Баррьентос
18
Плашил
4
Альмирон
18
Бергессио
4-3-3
83
Миранте
6
Кассани
6
Лукарелли
18
Гобби
27
Фелипе
32
Маркьонни
16
Пароло
18
Аква
11
Амаури
99
Кассано
14
Биабиани
4
Альмирон
23
Боатенг
23
Боатенг
4
Альмирон
28
Баррьентос
20
Кеко
20
Кеко
28
Баррьентос
18
Бергессио
11
Лопес
11
Лопес
18
Бергессио
14
Биабиани
20
Рози
20
Рози
14
Биабиани
16
Пароло
10
Оби
10
Оби
16
Пароло
99
Кассано
17
Палладино
17
Палладино
99
Кассано
Остались в запасе
Катания
Парма
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
1
Альберто Фрисон
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Катания - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Анджело Массимино
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