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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 26 марта 2014
Катания
26.03.2014, среда, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 4
Завершен
Наполи
52'
Л. Монсон
75'
Н. Гьембер
17'
Д. Сапата
25'
Х. Кальехон
40'
Энрике
43'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
Замена
Ф. Федато
️️️️
Д. Перуцци
83'
79'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
ГОЛ! 2:4!
Н. Гьембер
Пас отдал
Ф. Лоди
75'
66'
Замена
Й. Радошевич
️️️️
М. Гамшик
59'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Энрике
ГОЛ! 1:4!
Л. Монсон
52'
Замена
Б. Петкович
️️️️
Ф. Ринаудо
46'
Замена
Я. Плашил
️️️️
Н. Легротталье
46'
43'
ГОЛ! 0:4!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Кальехон
40'
ГОЛ! 0:3!
Энрике
Пас отдал
М. Гамшик
25'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кальехон
Желтая карточка
Кеко
23'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Х. Кальехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
20
Кеко
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Наполи
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
13
Давиде Барити
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
3-2-5
21
Андухар
6
Легротталье
55
Беллуски
23
Гьембер
18
Монсон
30
Перуцци
21
Ринаудо
10
Лоди
22
Иско
28
Баррьентос
20
Кеко
4-3-1-2
25
Рейна
15
Ревейер
3
Энрике
6
Фернандес
3
Бритос
21
Жоржиньо
17
Гамшик
21
Джемаили
10
Инсинье
91
Сапата
7
Кальехон
30
Перуцци
39
Федато
39
Федато
30
Перуцци
6
Легротталье
18
Плашил
18
Плашил
6
Легротталье
21
Ринаудо
9
Петкович
9
Петкович
21
Ринаудо
3
Энрике
39
Альбиоль
39
Альбиоль
3
Энрике
17
Гамшик
5
Радошевич
5
Радошевич
17
Гамшик
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
Остались в запасе
Катания
Наполи
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
13
Давиде Барити
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
5
Себастьян Лето
ЦФ
Остались в запасе
13
Давиде Барити
ЦП
12
Антонио Доблас
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Катания - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Анджело Массимино
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