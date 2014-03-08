Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Кальяри
Катания - Кальяри: обзор матча 08 марта 2014
Катания
08.03.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 27 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
61'
Г. Бергессио
53'
М. Весино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
В. Аврамов
Замена
Л. Монсон
️️️️
А. Ролин
87'
85'
Замена
Н. Мурру
️️️️
Д. Конти
83'
Желтая карточка
Д. Астори
75'
Замена
С. Эрикссон
️️️️
М. Сау
73'
Вторая желтая
Д. Авелар
70'
Замена
А. Коссу
️️️️
А. Экдаль
Желтая карточка
Г. Бергессио
66'
ГОЛ! 1:1!
Г. Бергессио
Пас отдал
Ф. Лоди
61'
Замена
Ф. Федато
️️️️
Кеко
59'
Замена
С. Лето
️️️️
П. Баррьентос
59'
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Весино
Желтая карточка
П. Баррьентос
49'
Желтая карточка
Кеко
31'
26'
Желтая карточка
Д. Авелар
Желтая карточка
Д. Перуцци
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
20
Кеко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Кальяри
1
Влада Аврамов
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
5
Даниэле Конти
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
7
Нене
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
39
Франческо Федато
ЦФ
5
Себастьян Лето
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Кальяри
16
Марко Сильвестри
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Себастьян Эрикссон
ЦП
16
Матиас Кабрера
АП
7
Андреа Коссу
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
4-5-1
21
Андухар
30
Перуцци
2
Сполли
5
Ролин
22
Альварес
10
Лоди
21
Ринаудо
22
Иско
28
Баррьентос
20
Кеко
18
Бергессио
4-4-2
1
Аврамов
24
Писано
13
Россеттини
13
Астори
22
Авелар
8
Экдаль
5
Конти
27
Дессена
15
Весино
25
Сау
7
Нене
20
Кеко
39
Федато
39
Федато
20
Кеко
5
Ролин
18
Монсон
18
Монсон
5
Ролин
28
Баррьентос
5
Лето
5
Лето
28
Баррьентос
25
Сау
26
Эрикссон
26
Эрикссон
25
Сау
5
Конти
29
Мурру
29
Мурру
5
Конти
8
Экдаль
7
Коссу
7
Коссу
8
Экдаль
Остались в запасе
Катания
Кальяри
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Остались в запасе
34
Джузеппе Фикара
ВР
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
1
Альберто Фрисон
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
18
Ярослав Плашил
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
16
Матиас Кабрера
АП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
9
Агим Ибраими
ЦФ
Главный тренер
Диего Лопес
Статистика матча Катания - Кальяри
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Анджело Массимино
Новости команд
Все
Катания
Кальяри
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+