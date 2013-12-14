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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Верона
Катания - Верона: обзор матча 14 декабря 2013
Катания
14.12.2013, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 0
Завершен
Верона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Верона
Желтая карточка
Н. Сполли
90'
+2
Замена
Л. Монсон
️️️️
Д. Перуцци
90'
84'
Замена
С. Ланер
️️️️
М. Донати
Замена
Кеко
️️️️
П. Баррьентос
84'
78'
Замена
Р. Маркес Пинто
️️️️
В. Морас
Замена
Г. Бергессио
️️️️
С. Лето
75'
72'
Желтая карточка
Л. Тони
69'
Замена
М. Донадель
️️️️
Хуанито
Желтая карточка
М. Иско
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
2
Николас Сполли
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
20
Федерико Фрейре
ЦП
20
Кеко
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Верона
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
4-5-1
1
Фрисон
22
Альварес
2
Сполли
6
Легротталье
30
Перуцци
19
Кастро
17
Гуаренте
28
Баррьентос
18
Плашил
22
Иско
5
Лето
4-3-2-1
77
Рафаэль
22
Майетта
29
Каччиаторе
18
Морас
33
Агостини
20
Халлфредссон
5
Донати
49
Ромуло
11
Итурбе
21
Хуанито
18
Тони
30
Перуцци
18
Монсон
18
Монсон
30
Перуцци
28
Баррьентос
20
Кеко
20
Кеко
28
Баррьентос
5
Лето
18
Бергессио
18
Бергессио
5
Лето
18
Морас
25
Маркес Пинто
25
Маркес Пинто
18
Морас
5
Донати
4
Ланер
4
Ланер
5
Донати
21
Хуанито
33
Донадель
33
Донадель
21
Хуанито
Остались в запасе
Катания
Верона
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
34
Джузеппе Фикара
ВР
20
Федерико Фрейре
ЦП
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
13
Николай Михайлов
ВР
12
Николас
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Катания - Верона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Анджело Массимино
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