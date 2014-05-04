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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Рома
Катания - Рома: обзор матча 04 мая 2014
Катания
04.05.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 1
Завершен
Рома
26'
М. Иско
34'
М. Иско
56'
Г. Бергессио
79'
П. Баррьентос
37'
Ф. Тотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Рома
Замена
Ф. Лоди
️️️️
Ф. Ринаудо
87'
86'
Желтая карточка
Ф. Тотти
85'
Желтая карточка
М. Пьянич
Замена
К. Бираги
️️️️
Л. Кастро
82'
ГОЛ! 4:1!
П. Баррьентос
Пас отдал
Г. Бергессио
79'
Замена
Я. Плашил
️️️️
С. Лето
65'
62'
Желтая карточка
Жервиньо
Желтая карточка
Ф. Ринаудо
61'
57'
Замена
М. Бастос
️️️️
Л. Кастан
57'
Замена
М. Бенатиа
️️️️
А. Льяич
ГОЛ! 3:1!
Г. Бергессио
56'
Желтая карточка
Л. Кастро
45'
+1
37'
Замена
Жервиньо
️️️️
Р. Таддеи
37'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Тотти
Пас отдал
А. Флоренци
ГОЛ! 2:0!
М. Иско
Пас отдал
Г. Бергессио
34'
30'
Желтая карточка
А. Романьоли
ГОЛ! 1:0!
М. Иско
Пас отдал
С. Лето
26'
12'
Желтая карточка
Додо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
1
Альберто Фрисон
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
5
Алексис Ролин
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
28
Пабло Баррьентос
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
21
Фабиан Ринаудо
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
18
Гонсало Бергессио
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Катания
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
10
Франческо Лоди
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Кеко
ЦП
39
Франческо Федато
ЦФ
36
Симоне Карузо
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
0
Владуц Марин
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
4-4-2
1
Фрисон
18
Монсон
23
Гьембер
5
Ролин
30
Перуцци
22
Иско
19
Кастро
21
Ринаудо
28
Баррьентос
18
Бергессио
5
Лето
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
13
Майкон
26
Романьоли
25
Кастан
24
Флоренци
16
Додо
11
Таддеи
16
Де Росси
15
Пьянич
22
Льяич
10
Тотти
19
Кастро
3
Бираги
3
Бираги
19
Кастро
21
Ринаудо
10
Лоди
10
Лоди
21
Ринаудо
5
Лето
18
Плашил
18
Плашил
5
Лето
22
Льяич
4
Бенатиа
4
Бенатиа
22
Льяич
25
Кастан
7
Бастос
7
Бастос
25
Кастан
11
Таддеи
27
Жервиньо
27
Жервиньо
11
Таддеи
Остались в запасе
Катания
Рома
39
Франческо Федато
ЦФ
36
Симоне Карузо
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
0
Владуц Марин
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
39
Франческо Федато
ЦФ
36
Симоне Карузо
ЦФ
23
Кингсли Боатенг
ЦФ
31
Эрик Кабальчета
ЦЗ
34
Джузеппе Фикара
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
0
Владуц Марин
ЦЗ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Катания - Рома
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Анджело Массимино
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