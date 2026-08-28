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«Ахмат» – «Крылья Советов»: кто победит в матче 6 тура РПЛ 2026/2027

28 августа 2026 11:05
Ахмат - Крылья Советов
29 авг. 2026, суббота 20:00 | Россия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Ахмата»
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Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» пройдет 29 августа 2026 года на «Ахмат-Арене» в Грозном. Обе команды имеют по пять очков, но хозяева находятся на 10-м месте, а гости – на 12-м. «Ахмат» традиционно силeн дома: он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с «Крыльями» не уступает в семи из девяти последних игр. Сможет ли самарский клуб прервать эту неудачную серию и увезти очки из Грозного, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Ахмат» подходит к игре с хорошей формой и явным психологическим преимуществом над «Крыльями Советов». Команда не проигрывает в семи из девяти последних очных матчей и забивает в двенадцати последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,40 гола, а оборона пропускает 0,80 мяча – сбалансированные показатели, которые позволяют им доминировать над большинством соперников. В стартовых турах «Ахмат» разгромил «Ростов» (4:1), сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и уступил «Краснодару» (0:1), а в Кубке России уверенно прошeл «Факел» (2:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Ахмат» явным фаворитом.

«Крылья Советов» имеют свои сильные стороны, особенно в атаке: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола, а в стартовом туре разгромили «Акрон» (3:0). Однако оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они регулярно пропускают в последних матчах. В очных встречах с «Ахматом» у «Крыльев» отрицательная статистика – всего 12 побед в 40 матчах, и в последних четырeх выездных встречах они не побеждали. В стартовых турах самарцы уступили «Динамо Махачкала» (1:4) и «Балтике» (0:2), а в Кубке России прошли «Зенит» по пенальти (0:0, 5:3). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию в Грозном против столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Ахмат» имеет явное преимущество в очных встречах, домашней форме и стабильной игре в атаке и защите. «Крылья Советов» способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на выезде. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 40 очных матчах «Ахмат» одержал 21 победу, «Крылья Советов» – 12, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей против «Крыльев» и забивают в двенадцати последних очных встречах. Текущая форма «Ахмата» дома – шесть матчей без поражений в восьми последних, тогда как «Крылья» на выезде нестабильны и регулярно пропускают. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Ахмата», который должен уверенно взять три очка.

Личные встречи
Побед - 20 (53%)
Ничьих - 9 (24%)
Побед - 9 (24%)
63
Забитых мячей
41
1.66
В среднем за матч
1.08
4:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
4 : 3
22.11.2008
Ахмат
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Крылья Советов
2 : 2
11.04.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
3 : 1
16.08.2025
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
2 : 1
24.11.2024
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
1 : 1
23.09.2024
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
0 : 2
10.05.2024
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
0 : 3
04.10.2023
Ахмат
Россия. Кубок, 3 тур
Ахмат
3 : 1
30.08.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 2
22.07.2023
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Крылья Советов
0 : 1
19.03.2023
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
1 : 2
27.08.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
1 : 0
14.05.2022
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
1 : 2
25.07.2021
Ахмат
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ахмат
0 : 0
21.04.2021
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
2 : 4
19.06.2020
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1 : 1
21.09.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
2 : 1
11.05.2019
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
1 : 2
10.11.2018
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
1 : 3
21.05.2017
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
1 : 0
31.07.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ахмат
0 : 1
01.05.2016
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0 : 2
18.10.2015
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
1 : 1
08.04.2014
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0 : 1
04.11.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ахмат
4 : 1
26.05.2013
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Крылья Советов
1 : 1
22.07.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 44 тур
Крылья Советов
1 : 1
13.05.2012
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Ахмат
0 : 0
19.11.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
2 : 1
30.10.2011
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
2 : 0
18.06.2011
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 3
21.08.2010
Ахмат
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ахмат
2 : 0
04.04.2010
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
2 : 0
24.10.2009
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3 : 2
13.06.2009
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Крылья Советов
4 : 3
22.11.2008
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ахмат
0 : 3
14.03.2008
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Крылья Советов
0 : 1
23.07.2005
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
2 : 0
20.03.2005
Крылья Советов
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Вадим Ульянов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
5
Клисман Цаке
ЦЗ
4
Турпал-Али Ибишев
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
18
Жулио Ромао
ОП
7
Лечи Садулаев
(К) ЦП
11
Исмаэл
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
20
Максим Самородов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
(К) ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
11
Амар Рахманович
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
Главный тренер
Сергей Булатов
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
90
Усман Н'Донг
ЦЗ
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
6
Калиду Сидибе
ОП
20
Akhmed Elberdov
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
76
Эральд Максути
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
97
Aleksey Kasadzhikov
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
17
Ислам Чесноков
ПВ
77
Денис Макаров
ПВ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ульянов
8
Богосавац
5
Цаке
4
Ибишев
95
Адамов
18
Ромао
7
Садулаев
11
Исмаэл
17
Касинтура
20
Самородов
77
Мелкадзе
3-3-3-1
30
Песьяков
5
Ороз
23
Чернов
47
Божин
2
Печенин
8
Витюгов
4
Горшков
15
Рассказов
11
Рахманович
19
Олейников
14
Крамарич
11
Исмаэл
6
Сидибе
6
Сидибе
11
Исмаэл
95
Адамов
90
Н'Донг
90
Н'Донг
95
Адамов
20
Самородов
10
Щетинин
10
Щетинин
20
Самородов
77
Мелкадзе
13
Конате
13
Конате
77
Мелкадзе
11
Рахманович
17
Чесноков
17
Чесноков
11
Рахманович
5
Ороз
72
Фернандес
72
Фернандес
5
Ороз
14
Крамарич
67
Мукаилов
67
Мукаилов
14
Крамарич
Чесноков
3
Галдамес
3
Галдамес
Чесноков
15
Рассказов
77
Макаров
77
Макаров
15
Рассказов
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
88
Гиорги Шелия
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
20
Akhmed Elberdov
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
76
Эральд Максути
ЦФ
97
Aleksey Kasadzhikov
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Сергей Булатов
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
71
Расул Мицаев
ВР
81
Максим Сидоров
ЛЗ
20
Akhmed Elberdov
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
23
Галымжан Кенжебек
ЛВ
76
Эральд Максути
ЦФ
97
Aleksey Kasadzhikov
ЦФ
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
80
Никита Кокарев
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
20
Кирилл Столбов
ЦП
78
D. Malikov Pavlovich
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Сергей Булатов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ахмата» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и сбалансированная игра хозяев, а также слабая оборона гостей делают «Ахмат» фаворитом. «Крылья Советов» способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на «Ахмат-Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Ахмата» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Крыльями Советов» состоится 29 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».

«Ахмат» – «Крылья Советов»: смотреть онлайн.

1.90
Победа «Ахмата»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Миронов Николай
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Ахмат
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