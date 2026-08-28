Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» пройдет 29 августа 2026 года на «Ахмат-Арене» в Грозном. Обе команды имеют по пять очков, но хозяева находятся на 10-м месте, а гости – на 12-м. «Ахмат» традиционно силeн дома: он не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле, а в очных встречах с «Крыльями» не уступает в семи из девяти последних игр. Сможет ли самарский клуб прервать эту неудачную серию и увезти очки из Грозного, или хозяева продолжат своe доминирование над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Ахмат» подходит к игре с хорошей формой и явным психологическим преимуществом над «Крыльями Советов». Команда не проигрывает в семи из девяти последних очных матчей и забивает в двенадцати последних встречах с этим соперником, что говорит о полной уверенности у чужих ворот. В среднем за последние пять игр атака хозяев приносит 1,40 гола, а оборона пропускает 0,80 мяча – сбалансированные показатели, которые позволяют им доминировать над большинством соперников. В стартовых турах «Ахмат» разгромил «Ростов» (4:1), сыграл вничью с «Факелом» (0:0) и уступил «Краснодару» (0:1), а в Кубке России уверенно прошeл «Факел» (2:1). Домашняя поддержка и уверенность в очных встречах делают «Ахмат» явным фаворитом.

«Крылья Советов» имеют свои сильные стороны, особенно в атаке: в среднем за последние пять игр они забивают 1,20 гола, а в стартовом туре разгромили «Акрон» (3:0). Однако оборона гостей действует нестабильно – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они регулярно пропускают в последних матчах. В очных встречах с «Ахматом» у «Крыльев» отрицательная статистика – всего 12 побед в 40 матчах, и в последних четырeх выездных встречах они не побеждали. В стартовых турах самарцы уступили «Динамо Махачкала» (1:4) и «Балтике» (0:2), а в Кубке России прошли «Зенит» по пенальти (0:0, 5:3). Гостям будет сложно прервать свою неудачную серию в Грозном против столь уверенного соперника.

Итоговый вывод: «Ахмат» имеет явное преимущество в очных встречах, домашней форме и стабильной игре в атаке и защите. «Крылья Советов» способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки на выезде. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 40 очных матчах «Ахмат» одержал 21 победу, «Крылья Советов» – 12, ещe 7 встреч завершились вничью. При этом хозяева не проигрывают в семи из девяти последних матчей против «Крыльев» и забивают в двенадцати последних очных встречах. Текущая форма «Ахмата» дома – шесть матчей без поражений в восьми последних, тогда как «Крылья» на выезде нестабильны и регулярно пропускают. Очная статистика и класс хозяев склоняют чашу весов в пользу «Ахмата», который должен уверенно взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ахмата» в основное время. Преимущество в очных встречах, домашняя поддержка и сбалансированная игра хозяев, а также слабая оборона гостей делают «Ахмат» фаворитом. «Крылья Советов» способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление на «Ахмат-Арене». Рекомендуемая ставка – победа «Ахмата» с коэффициентом 1,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 6-го тура Российской Премьер-лиги между «Ахматом» и «Крыльями Советов» состоится 29 августа 2026 года в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч Премьер».