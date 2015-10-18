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Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 18 октября 2015
Крылья Советов
18.10.2015, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
86'
Адилсон
90+5'
М. Митришев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Митришев
Пас отдал
Я. Годзюр
Замена
П. Яковлев
️️️️
Г. Габулов
87'
86'
ГОЛ! 0:1!
Адилсон
82'
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Яхович
️️️️
Б. Садик
73'
Замена
Ш. Бато
️️️️
С. Драгун
72'
71'
Замена
М. Митришев
️️️️
А. Мбенг
57'
Замена
Я. Годзюр
️️️️
Е. Городов
56'
Травма
Е. Городов
49'
Желтая карточка
Р. Уциев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
12
Жерон Симайс
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ПАЗ
23
Милан Родич
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
8
Георгий Габулов
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
89
Йоан Молло
ПП
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Исмаил Айссати
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
21
Адилсон
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
32
Николас Каналес
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
31
Ярослав Годзюр
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
95
Магомед Митришев
ПВ
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
3-2-4-1
14
Конюхов
12
Симайс
90
Бурлак
30
Надсон
15
Цаллагов
25
Концедалов
23
Родич
8
Габулов
21
Драгун
89
Молло
9
Садик
3-4-1-2
1
Городов
31
Рыбус
2
Родолфо
13
Семенов
40
Уциев
8
Маурисио
21
Адилсон
14
Айссати
19
Иванов
11
Мбенг
10
Лебеденко
21
Драгун
4
Бато
4
Бато
21
Драгун
8
Габулов
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Габулов
9
Садик
18
Яхович
18
Яхович
9
Садик
1
Городов
31
Годзюр
31
Годзюр
1
Городов
10
Лебеденко
37
Грозав
37
Грозав
10
Лебеденко
11
Мбенг
95
Митришев
95
Митришев
11
Мбенг
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
32
Николас Каналес
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
1
Георгий Лория
ВР
22
Мирослав Лобанцев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Алан Чочиев
АП
32
Николас Каналес
ЦФ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
40
Халид Шахтиев
ЦЗ
10
Кану
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина) Арам Петросян (Бронницы)
Резервный судья:
Михаил Вилков (Нижний Новгород)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
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