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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 27 августа 2022
Ахмат
27.08.2022, суббота, 20:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Крылья Советов
5'
М. Конате
20'
Р. Ежов
72'
А. Коваленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Крылья Советов
90'
+2
Замена
Г. Зотов
️️️️
Р. Ежов
90'
Замена
И. Гапонов
️️️️
М. Глушенков
83'
Желтая карточка
В. Хубулов
72'
ГОЛ! 1:2!
А. Коваленко
Пас отдал
Ю. Горшков
69'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Д. Якуба
69'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Соколов
69'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Р. Евгеньев
Замена
Р. Уциев
️️️️
Д. Тодорович
68'
47'
Желтая карточка
Г. Бейл
Замена
Е. Харин
️️️️
Б. Бериша
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Конате
46'
Желтая карточка
А. Швец
45'
+4
Замена
Р. Ташаев
️️️️
А. Тимофеев
31'
Красная карточка
М. Опарин
30'
Замена
А. Швец
️️️️
З. Нижич
22'
20'
ГОЛ! 1:1!
Р. Ежов
Пас отдал
Г. Бейл
8'
Желтая карточка
Р. Ежов
ГОЛ! 1:0!
М. Конате
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
53
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Денис Якуба
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
18
Артем Соколов
АП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
35
Ризван Ташаев
ВР
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-4-2-1
1
Опарин
4
Быстров
44
Журавлев
23
Нижич
8
Богосавац
94
Тимофеев
5
Трошечкин
53
Тодорович
19
Олейников
7
Бериша
13
Конате
3-3-1-2-1
1
Ломаев
3
Солдатенков
4
Евгеньев
44
Барач
23
Бейл
8
Якуба
4
Горшков
8
Коваленко
29
Ежов
18
Соколов
10
Глушенков
7
Бериша
59
Харин
59
Харин
7
Бериша
94
Тимофеев
35
Ташаев
35
Ташаев
94
Тимофеев
53
Тодорович
40
Уциев
40
Уциев
53
Тодорович
23
Нижич
0
Швец
0
Швец
23
Нижич
13
Конате
98
Ильин
98
Ильин
13
Конате
10
Глушенков
95
Гапонов
95
Гапонов
10
Глушенков
29
Ежов
31
Зотов
31
Зотов
29
Ежов
8
Якуба
8
Витюгов
8
Витюгов
8
Якуба
18
Соколов
8
Хубулов
8
Хубулов
18
Соколов
4
Евгеньев
10
Цыпченко
10
Цыпченко
4
Евгеньев
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
9
Кирилл Фольмер
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
10
Халид Кадыров
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Остались в запасе
9
Данил Липовой
ЛВ
39
Евгений Фролов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Антон Кобзев
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Константин Юданов
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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