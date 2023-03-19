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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 19 марта 2023
Крылья Советов
19.03.2023, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
46'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Ахмат
90'
+2
Замена
В. Ильин
️️️️
Г. Агаларов
Желтая карточка
И. Ломаев
86'
80'
Замена
З. Нижич
️️️️
А. Семенов
Замена
Н. Рассказов
️️️️
А. Рахманович
77'
Замена
Д. Цыпченко
️️️️
Ю. Горшков
76'
71'
Желтая карточка
В. Карапузов
69'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
Замена
В. Шитов
️️️️
Б. Гарре
67'
Замена
А. Чиркович
️️️️
Ф. Костанца
67'
Замена
М. Витюгов
️️️️
Р. Ежов
66'
62'
Желтая карточка
Л. Садулаев
58'
Желтая карточка
А. Тимофеев
55'
Желтая карточка
Е. Харин
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Тимофеев
Пас отдал
Г. Агаларов
Желтая карточка
А. Солдатенков
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
29
Роман Ежов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
3
Милош Шатара
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
32
Александар Чиркович
ЛВ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Ахмат
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
22
Илья Черняк
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
22
Костанца
8
Коваленко
7
Гарре
11
Рахманович
29
Ежов
77
Писарский
3-1-2-3-1
88
Шелия
40
Уциев
3
Шатара
13
Семенов
94
Тимофеев
18
Камилов
7
Садулаев
59
Харин
7
Бериша
19
Олейников
25
Агаларов
11
Рахманович
15
Рассказов
15
Рассказов
11
Рахманович
29
Ежов
8
Витюгов
8
Витюгов
29
Ежов
22
Костанца
32
Чиркович
32
Чиркович
22
Костанца
7
Гарре
73
Шитов
73
Шитов
7
Гарре
4
Горшков
10
Цыпченко
10
Цыпченко
4
Горшков
13
Семенов
23
Нижич
23
Нижич
13
Семенов
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
25
Агаларов
98
Ильин
98
Ильин
25
Агаларов
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
35
Ризван Ташаев
ВР
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Заим Диванович
ОП
13
Минкаил Мацуев
ЦП
22
Илья Черняк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Дмитрий Ермаков
Дополнительные помощники:
VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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