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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 19 ноября 2011
Ахмат
19.11.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 31 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
Травма
А. Феррейра
Желтая карточка
И. Цаллагов
Замена
З. Садаев
️️️️
Маурисио
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
А. Кобенко
Желтая карточка
А. Павленко
Желтая карточка
Н. Джорджевич
Желтая карточка
Благо
Замена
А. Павленко
️️️️
Л. Гвазава
Замена
Р. Григорян
️️️️
А. Соснин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
24
Петр Польчак
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
30
Жонатан Лежар
АП
40
Благо
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
83
Стив
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
8
Антон Бобер
ЛП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
9
Заур Садаев
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
3-1-4-1-1
35
Джанаев
24
Польчак
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
6
Гвазава
84
Власов
40
Благо
30
Лежар
27
Мгуни
4-1-3-1-1
16
Веремко
98
Петров
25
Концедалов
79
Джорджевич
83
Стив
15
Цаллагов
23
Соснин
84
Воробьев
8
Бобер
91
Яковлев
12
Корниленко
6
Гвазава
8
Павленко
8
Павленко
6
Гвазава
8
Маурисио
9
Садаев
9
Садаев
8
Маурисио
20
Кобенко
9
Асильдаров
9
Асильдаров
20
Кобенко
23
Соснин
28
Григорян
28
Григорян
23
Соснин
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
Главный тренер
Станислав Черчесов
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
80
Владимир Приёмов
ЦФ
11
Димитар Макриев
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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