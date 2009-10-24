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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ахмат
Крылья Советов - Ахмат: обзор матча 24 октября 2009
Крылья Советов
24.10.2009, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
34'
В. Игнатьев
85'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ахмат
+2
Замена
З. Хаймович
️️️️
С. Омельянчук
Замена
Е. Савин
️️️️
В. Игнатьев
+1
ГОЛ! 2:0!
Р. Адамов
Желтая карточка
О. Иванов
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Бобер
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Кобенко
Замена
И. Таранов
️️️️
С. Иванов
Желтая карточка
И. Ярошик
Желтая карточка
Ш. Лахиялов
Желтая карточка
Г. Де Лима Клебер
Желтая карточка
Т. Джабраилов
Замена
О. Власов
️️️️
Ф. Петре
Желтая карточка
Ф. Петре
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
А. Бобер
ГОЛ! 1:0!
В. Игнатьев
Пас отдал
Я. Коллер
Желтая карточка
А. Кобенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
(К)
ЦЗ
3
Сергей Будылин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
99
Станислав Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
19
Олег Иванов
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Ахмат
31
Андрей Дикань
ВР
8
Радослав Забавник
ЛЗ
0
Гуэдос Де Лима Клебер
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
0
Флорентин Петре
ЦП
0
Тимур Джабраилов
(К)
ЦП
9
Заур Садаев
АП
40
Благо
ПП
13
Шамиль Лахиялов
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
21
Роман Адамов
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
3-2-3-1-1
31
Лобос
3
Будылин
63
Белозеров
39
Ярошик
3
Леилтон
20
Игнатьев
99
Иванов
8
Бобер
2
Калачев
19
Иванов
0
Коллер
4-4-1-1
31
Дикань
40
Уциев
0
Клебер
8
Омельянчук
8
Забавник
40
Благо
0
Петре
0
Джабраилов
20
Кобенко
9
Садаев
13
Лахиялов
99
Иванов
0
Таранов
0
Таранов
99
Иванов
8
Бобер
21
Адамов
21
Адамов
8
Бобер
20
Игнатьев
99
Савин
99
Савин
20
Игнатьев
8
Омельянчук
4
Хаймович
4
Хаймович
8
Омельянчук
0
Петре
84
Власов
84
Власов
0
Петре
20
Кобенко
10
Кацаев
10
Кацаев
20
Кобенко
Остались в запасе
Крылья Советов
Ахмат
1
Давид Юрченко
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Шахин Динеев
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
0
Силви Андрей Маргаритеску
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Шахин Динеев
Статистика матча Крылья Советов - Ахмат
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
Л. Антонов (Владимир)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Г. Кравченко (Псков)
Делегат:
В. Бутенко (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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